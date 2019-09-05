Okula dönüş heyecanı Ceylan Karavil Park’ta artıyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park, okula dönüş etkinlikleri kapsamında Niloya ile çocuk hayranlarını buluştu.

Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park, düzenlediği etkinliklerle çocuklara tatilin son günlerinin keyfini doyasıya yaşatmaya devam ediyor. Çocukların en sevdiği çizgi film karakteri Niloya, Ceylan Karavil Park’ta minik hayranlarıyla buluştu. Çocuklar, şarkı ve oyunlarla dolu Niloya, gösterilerini ücretsiz olarak izleme şansı buldu. Eğlence dolu oyunlar ve çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçirme fırsatı yakalayan çocuklar için 4-8 Eylül arası devam edecek. Her yaştan ziyaretçiyi ağırlamaktan büyük keyif duyan Ceylan Karavil Park, çocukların gelişimine katkıda bulunacak, onların interaktif şekilde katılım sağlayabilecekleri, zihinsel ve bedensel gelişimlerinin ön planda tutulacağı bir birinden farklı çocuk etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam edecek.