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Okul yolunda TIR dehşeti! 1 saniye ile kurtuldular

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde kontrolden çıkan bir TIR, önce okul duvarına, sonra da bir sitenin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kaza sırasında oradan geçen iki kadın ise, ölümden kıl payı kurtuldu.

07 Aralık 2018 Cuma 12:47

Sarıyer'de yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR önce okul duvarına ardından da bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen iki kadın ise TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Maden Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Hamza Dire'nin yokuş aşağı indiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle TIR'ın kontrolünü kaybetti. Yokuş aşağı kaymaya başlayan TIR önce okul duvarına ardından da bir sitenin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada TIR sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Dire, çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kaza yapan TIR'ı yoldan çekmek için vinç çağırıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından TIR vinç yardımıyla yoldan çekildi.

Büyük bir facia olabilirdi

Kazayı gören Solmaz Sorakfan, "Burada dönerken sanırım tekerleği patladı. Sonra buradaki duvarlara çarptı. Burada bir çocuk olsaydı çok kötü olurdu. Normalde çocuğum servisle gidiyor. Bugün ben kendim almaya geldim. Burada büyük bir facia olabilirdi. İyi ki kaza sırasında kimse yoktu" dedi.

TIR'ın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

Kaza anı bir sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda yürüyen iki kadın TIR'ın üzerine geldiğini görünce koşarak, yolun karşısına geçiyor.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 12:47
  1. İstanbul
  2. Sarıyer
  3. Okul yolunda TIR dehşeti
  4. TIR kazası
  5. Faciaya ramak kaldı

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