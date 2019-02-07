Okul yolunda kaza! 3'ü çocuk 4 yaralı

Kaza, saat 08.30 sıralarında, E-88 karayolunun Sekili köyü kavşağında meydana geldi. İbrahim K., kızı Hatice K. (10) ile yeğenleri Şakir K. (11) ve Faruk K.'yi (7), sabah otomobille okula götürmek üzere yola çıktı. İbrahim K. yönetimindeki 66 HB 834 plakalı otomobil, sinyalizasyon sistemi bulunmayan kavşaktan geçerken, Kırıkkale yönünden gelen H.H. yönetimindeki 71 FL 150 plakalı TIR ile çarpıştı. Otomobil sürücüsü İbrahim K. ile kızı ve 2 yeğeni, araçta sıkışarak yaralandı. İtfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, buradaki ilk tedavilerinden sonra Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Muhtar: 2 yıldır yenileme çalışması bekliyoruz

Sekili Köyü Muhtarı Sabit Avcı, otomobil sürücüsü İbrahim K.'nın, geçen yıl babaları ölen yeğenleri Şakir K. ve Faruk K.'nın da bakımını üstlendiğini, kendi kızı ile birlikte onları okula götürmek isterken kazanın meydana geldiğini söyledi. Muhtar Avcı, kazanın meydana geldiği yolda 2 yıldır yenileme çalışması yaptığını söyleyerek, "Yol yapımı tamamlandı ancak sinyalizasyon sistemi henüz kurulmadı. Son 2 yıl içerisinde ölümlü kazalarla karşılaştık. Bir an önce bu yoldaki sorunların çözülmesini bekliyoruz" dedi.

Kaza öncesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, otomobilin kavşaktan çıkması ve TIR'ın geçmesi yer aldı. TIR sürücüsü gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.