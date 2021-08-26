Okul ve bahçesi de kiralık
Gönen Belediyesi, mülkiyetinde bulunan tarla, dükkan, bakkal, tenis sahası, arsa, konut, kahvehane ve okul bahçesi unsurlarından oluşan onlarca taşınmazını, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Açık Arttırma İhale Usulü ile kiraya verecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İhale 16.09.2021 Perşembe günü saat 10.00’ da başlayacak olup listede belirtilen sıralamaya göre Malkoç Mahallesi Atatürk Caddesi No:2 Gönen / Balıkesir adresinde, Gönen Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacak. Talibi çıkmayan taşınmazlar 15 gün sonra 30.09.2021 tarihinde aynı yer ve saatte tekrar ihaleye çıkarılacak.
İhaleye girecekler gerekli evrakları 13.09.2021 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Belediyenin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.
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