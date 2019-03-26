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Okul taramasında keşfedilen şampiyon koşucunun hedefi milli forma

Karabük'te, geçen yıl okul taramasında keşfedilmesinin ardından katıldığı Türkiye şampiyonasında birinci olan 14 yaşındaki koşucu Mustafa Emir Çınar, milli formayı giymek için çalışmalarını sürdürüyor- Mustafa Emir Çınar:- "Hedefim bundan sonra katılacağım yarışmalarda birinci olmak ve milli olmak"

26 Mart 2019 Salı 11:16
Okul taramasında keşfedilen şampiyon koşucunun hedefi milli forma


KARABÜK (AA) - AHMET ÖZLER - Karabük'te, geçen yıl okul taramasında keşfedilmesinin ardından katıldığı Türkiye şampiyonasında birinci olan 14 yaşındaki koşucu Mustafa Emir Çınar, milli formayı giymek istiyor.

Safranbolu ilçesinde, geçen yıl atletizm antrenörlerinin genç yetenekleri keşfetmek için Bostanbükü Ortaokulunda beden eğitimi dersinde yaptığı taramada fark edilen 14 yaşındaki Mustafa Emir, kısa sürede elde ettiği başarılarla göz dolduruyor.

İstanbul'da ocak ayında yapılan Turkcell Türkiye 14 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'na katılan Mustafa Emir, küçük erkekler bin metre yarışında 3.06 dakikalık derecesiyle birincilik elde etti.

Antrenörü Mustafa Toygar eşliğinde Safranbolu Belediyespor Kulübü bünyesinde okulundan arta kalan zamanlarda antrenmanlarını sürdüren Mustafa Emir'in tek hedefi, milli formayı giyerek Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek.

Şu ana kadar katıldığı müsabakalarda dereceler elde eden Mustafa Emir, azmi ve çalışkanlığıyla takdir topluyor.


- "Bana güvenenlerin güvenini boşa çıkarmamak için durmadan çalışacağım"


Mustafa Emir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl okullarına gelen atletizm antrenörünün beden eğitimi dersinde dikkatini çektiğini söyledi.

Hızlı koştuğu için antrenörün kendisine bu sporla ilgilenmesi tavsiyesinde bulunduğunu anlatan Mustafa Emir, bu sayede koşu sporuyla tanıştığını söyledi.

Kendisine destek veren ailesine, öğretmenlerine ve antrenörüne teşekkür eden Mustafa Emir, "Hocalarımız okul taramasına geldiklerinde beni keşfetti. İlk olarak okul sporları seçmeleri yarı finalinde birinci oldum. Sivas'ta katıldığımız bir yarışmada 4. oldum. Atatürk'ü Anma Koşusu'nda 3. oldum. Bu yıl da İstanbul'da yapılan yarışmada Türkiye şampiyonu oldum. Hedefim bundan sonra katılacağım yarışmalarda birinci olmak ve milli olmak. İki yıl sonra da salon bin 500 metre derecesini kırmak istiyorum." diye konuştu.

Mustafa Emir, kendisine güvenenlerin güvenini boşa çıkarmamak için durmadan çalışacağını sözlerine ekledi.

Antrenör Mustafa Toygar da Mustafa Emir'in çok yetenekli bir sporcu olduğunu, azmi ve çalışkanlığıyla dereceler elde ettiğini söyledi.

Mustafa Emir'in yeteneği sayesinde milli takımda yer alabileceğini dile getiren Toygar, genç sporcunun başarısıyla arkadaşlarına ve çevresindekilere örnek olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:16
  1. Atletizm
  2. Mustafa Emir Çınar
  3. Türkiye şampiyonu

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