0553 313 94 23

Okul sporlarına Osmangazi damgası

Okul sporları müsabakalarının ardından katıldıkları uluslararası organizasyonda Bursa’yı başarıyla temsil eden Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcuları, valilik tarafından düzenlenen törenle ödüllendirildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:37
Okul sporlarına Osmangazi damgası

Okul sporları müsabakalarının ardından katıldıkları uluslararası organizasyonda Bursa’yı başarıyla temsil eden Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcuları, valilik tarafından düzenlenen törenle ödüllendirildi.


Dünya Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından 2018 yılında Hindistan’ın Pune şehrinde yapılan müsabakada Tophane Meslekî Teknik ve Anadolu Lisesi adına boy gösteren Osmangazili badmintoncular, aldıkları dereceler ile göz doldurdu. Türkiye’nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Çek Cumhuriyeti gibi 3 kıtadan toplam 13 ülkenin kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada genç kız ve genç erkekler kategorisinde dördüncü olan sporcular,Görükle Gençlik Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen törende ödüllendirildi. Bursa Valisi Yakup Canpolat’ın elinden kupa ve madalyalarını alan Osmangazili sporcular, gelecek yıllarda Türkiye’ye daha iyi dereceler getirmek adına çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da onur duyduğu sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Köyceğiz’de otomobille, motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
    1. Köyceğiz’de otomobille, motosiklet..
    2. "Hasta bezinde de haksız fiyat artışı..
    3. ANALİZ - Devrimin 40. yılında “siyasi..
    4. Eski CHP'li başkan: Kılıçdaroğlu'ndan..
    5. Ülseratif kolitte iyi bir tedavi yaşam..
    6. İlik nakli bekleyen Sonat’ın annesinin..
    7. "Antalya gözde bisiklet kamp..
    8. "DEAŞ ile mücadelede taktiklerimiz..
    9. Vali Pehlivan evde bakım hizmeti alan..
    10. Astana Uluslararası Finans Merkezi,..
    11. Heyelanlı bölgede korku içinde..
    12. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı,..
    13. Ankara'nın barajlarındaki doluluk
    14. KDV iadesi nedir? KDV iadesi nasıl..
    15. Evli adamın genç kıza ’senden..
    16. "İkinci kez başbakan olmamı yabancı..
    17. Rüzgarda önlisans başvurularının..
    18. Avrupa borsaları
    19. Fırat Yılmaz Çakıroğlu ölüm yıl dönümü..
    20. Maskeli gaspçılar kaçamadı
    21. "Sigara üremeyi her yönden olumsuz..
    22. Bayburt’ta iki işletmeye örnek esnaf..
    23. Alevilerden Kılıçdaroğlu’na "Ozan..
    24. Okul sporlarına Osmangazi damgası
    25. Eşarbını bağlamak için ağzına aldığı..
    26. Mersin Millet Bahçesi hayata geçiyor
    27. Gündüz müdürlük yapıyor, akşam..
    28. Yıldırım’da su kesintisi
    29. Mecliste yoğun ziyaretçi trafiği
    30. İngiltere Başbakanı May, Brexit’e..
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı