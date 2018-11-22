Okul Sporları Federasyonu Mali Genel Kurulu yapıldı





ANKARA (AA) - Türkiye Okul Sporları Federasyonu (TOSF) Mali Genel Kurulu yapıldı.

Başkent Öğretmenevi'ndeki genel kurulda 123 delegeden, 64'ü imza attı. Divan kurulunun oluşturulmasının ardından gündemdeki maddelerin görüşmelerine geçildi.

Mali genel kurulda federasyonun 2017 ve 2018 yönetim, denetim ve faaliyet raporları ibra edildi. Ayrıca 2019 ve 2020 tahmini bütçeleri de mali genel kurulda kabul edildi.

TOSF Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu, mali genel kurulda yaptığı konuşmada, katılımcıların 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Yönetim olarak 2016 yılının mayıs ayında yapılan olağanüstü genel kurulla göreve geldiklerini hatırlatan Karakullukçu, "Okul sporları faaliyetlerinin federasyon uhdesi üzerinden yürütülmesini istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışma yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı da bu çalışmaya destek veriyor. Bizim sistemimiz birinciyi aramak." diye konuştu.

Konuşmasında bir müjde de veren başkan Karakullukçu, "2021 Dünya Okul Sporları Atletizm Şampiyonası'na aday olmuştuk ve bu organizasyon, Türkiye'ye verildi. Bu şampiyonayı Trabzon'da gerçekleştireceğiz. 12 milyon hedef kitlemiz var. 980 bin öğrenciyi okul sporlarına dahil etmişiz. Uluslararası Okul Sporları Federasyonu branşlarının bazılarını uhdemize almayı planlıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.