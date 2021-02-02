Okul sınavları yapılacak mı? Lise sınavları ne zaman hangi konular dahil?
Lise sınav konuları son durum | Koronavirüs salgını sebebiyle okul sınavları ertelenmişti. Yüz yüze eğitim tarihi belli olduktan sonra milyonlarca öğrenci sınavların ne zaman nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, okul sınavları ne zaman yapılacak? Lise okul sınavları ayın kaçında yapılacak? Lise sınavlarına hani konular dahil?
Okul sınavları ne zaman? Koronavirüs salgını sebebiyle lise öğrencilerine karne verilmedi. Lise öğrencileri yüz yüze eğitime başlandığında birinci dönemden kalan sınavlarına girecek. Peki, okul sınavları ne zaman?
Okul sınavları yapılacak mı? Lise sınavları ne zaman hangi konular dahil?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birinci dönem sınavlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları da mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecek. Bu sınavların kapsamı 1 Kasım 2020’ye kadar geldikleri ders konularını içermektedir" dedi.