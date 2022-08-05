Okul servislerinde muayene şartları neler? Okul servi araçları yönetmeliği 2022 son değişiklikler neler?
Okul servis araçları yönetmeliği son dakika haberleri servislik yapanlar tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2022 - 2023 eğitim öğretim takvimine göre okullar 12 Eylül’de açılacak. Okulların açılacak olması nedeniyle okul servisleri de hazırlıklarını yapıyor. Okul servislerine yönelik muayene düzenlemesine ilişkin detaylar Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte kul servisleri düzenlemesine ilişkin son değişiklikler.
Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Servis aracında okul öncesi eğitim, ilköğretim ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocuk/öğrenci olması durumunda rehber personel bulundurulacak.
Okul servis araçları yönetmeliği 2022 neler değişti?
Taşınacak çocuğun/öğrencinin servis aracındaki azami seyahat süresi okul yönetimince belirlenecek ve servis araçları belirlenen bu süreye uymak zorunda olacak. Okul servi araçları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.