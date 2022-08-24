Okullar açılmadan önce anne ve babaları tatlı bir telaş sardı. Kırtasiye, kıyafet alışverişleri başlarken aileler bir yandan da okul servisi ücretlerini araştırmaya başladı. İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam yapıldı. Peki, İstanbul en yakın mesafe okul servisiyle ne kadar?

Okul servisi ücretleri belli oldu mu 2022-2023

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKOME) yapılan toplantıda servis ücretlerine yüzde 19,21 zam yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.

Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam yapılması teklifine karşın esnaf temsilcileri artan maliyetler sebebiyle yüzde 30 zam yapılmasını talep etti.

Talepler kabul edilmeyerek, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 19,21 zam yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi. Karar kapsamında, 0-1 kilometrenin (km) ücreti 554 TL'den 660 TL'ye çıktı, yıllık ücret ise 5 bin 808 TL oldu.

Diğer tarifeler ise şu şekilde ise sıralandı:

1-3 km aylık 725 TL, yıllık 6 bin 380 TL,

3-5 km aylık 784 TL, yıllık 6 bin 899 TL

5-7 km aylık 817 TL, yıllık 7 bin 90 TL,

7-9 km aylık 861 TL, yıllık 7 bin 577,

9-11 km aylık 997 TL, yıllık 8 bin 774 TL,

11-13 km aylık 1148 TL, yıllık 10 bin 102 TL,

13-15 km aylık 1206 TL, yıllık 10 bin 613 TL,

15-17 km aylık 1301 TL, yıllık 11 bin 449 TL,

17-19 km aylık 1376 TL, yıllık 12 bin 109 TL,

19-21 km aylık 1465 TL, yıllık 12 bin 892 TL,

21-23 km aylık 1526 TL, yıllık 13 bin 429 TL,

23-25 km aylık 1585 TL, yıllık 13 bin 948 TL.