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Ekonomi Okul servis ücretlerine yüzde 70 zam
Ekonomi

Okul servis ücretlerine yüzde 70 zam

Yeniakit Publisher
2023-08-24 19:15:00 -
Okul servis ücretlerine yüzde 70 zam

Ankara'da okul servis ücretleri belli oldu. Ücretlere ortalama yüzde 70'lik artış yapılırken, yeni tarifeye göre, 0-3 kilometre arası 10 bin 400 lira oldu. 10-15 kilometre arası velilerin 15 bin 410 lira olarak belirlendi.

Ankara'da velilerin merakla beklediği haber geldi. Başkentte okul servis ücretleri belli oldu. Yeni tarifeye göre servis ücretlerine ortalama yüzde 70 artış yapıldı. 0-3 kilometre arası 10 bin 400 lira olarak belirlendi.

3-6 kilometre için 11 bin 460 lira, 6-10 kilometre için 13 bin 245 lira ve 10-15 kilometre için 15 bin 410 lira olacak. 15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 325 lira alınacak.

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