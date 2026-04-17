Okul saldırıları sonrası Fenerbahçe'den anlamlı hareket! İptal edildi
Süper Lig devi Fenerbahçe, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarından dolayı Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde planlanan tüm görsel şovlar, müzik yayınları ve eğlence odaklı etkinlikleri iptal etti.
Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Spor
