Bursa'nın Gürsu ilçesinde okul önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Filiz Yeşilyurt (34), Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından 28 Kasım'da Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Sarıyar Mahallesi'nde toprağa verildi.

DHA muhabirine telefonla konuşan babası Yasin Yeşilyurt, kızının uzaktan akrabaları olan Taksim Yeşilyurt ile 16 yıl önce severek evlendiğini, çiftin çalışmak için Gürsu'ya yerleştiğini dile getirdi.

Saldırı Atatürk İlkokulu önünde yaşandı

Olay, 26 Kasım'da saat 12.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki Atatürk İlkokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre 5 yaşındaki kızını anaokulundan almaya gelen Filiz Yeşilyurt, boşanma aşamasındaki eşi Taksim Yeşilyurt'un (40) silahlı saldırısına uğradı; mermiler kadının kulağına ve omzuna isabet etti.

Olayın ardından kaçan şüpheli, birkaç sokak ileride aynı silahla göğsüne ateş etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti; Taksim Yeşilyurt da Kestel Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Çift, boşanma davasının açılmasının ardından iki yıldır ayrı yaşıyordu.

"Fabrikada gece vardiyasında çalışıyordu"

Yasin Yeşilyurt, kızının evliliğini şu sözlerle anlattı: "Evliliklerinden 4 çocukları dünyaya geldi. Kızım bir fabrikada gece vardiyasında çalışıyordu. Aralarında yaşanan geçimsizlik sonucu boşanma davası açıp, ayrı yaşamaya başladılar. Ben de eşimle birlikte, kış aylarında Gürsu'ya gelip, kızımın yanında kalıyordum."

Baba, olay günü kızının gece vardiyasından çıkıp eve geldiğini, ardından anasınıfına giden torununu almak için evden çıktığını aktardı: "Filiz evden ayrılırken, 'Anne işte çok yoruldum. Çay demle gelince içeriz. Ben daha sonra yatacağım' dedi. Sonra da evden ayrıldı. Kendisini takip eden Taksim Yeşilyurt, kızımı okul önünde beklerken öldürdü. Acı haberi duyunca inanamadık. Yaşananları torunlarımıza anlatmakta zorlanıyoruz."

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.