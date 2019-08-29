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“Okul öncesi göz muayenesi şart”

Okullar açılmadan önce çocukların kapsamlı göz muayenesi olmasını öneren Op.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:09
“Okul öncesi göz muayenesi şart”

Okullar açılmadan önce çocukların kapsamlı göz muayenesi olmasını öneren Op. Dr. Aras Saklamaz, “Her iki gözü de tam gören bir çocuk dersleri daha iyi takip edebilir, okumaya ve öğrenmeye daha isteklidir, sportif faaliyetlerde başarısı daha yüksektir ve daha dikkatlidir. Okul çağındaki çocuklarda, okula başlamadan önce ve yine her yıl okullar açılmadan önce göz muayenesi önermekteyiz” dedi.


Velilerin yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarına göz muayenesini de eklemelerini tavsiye eden Op. Dr. Aras Saklamaz, “Okullar açılmadan önce çocuklarımızın bütün kırtasiye, kitap ve okul araç-gereç ihtiyaçlarını hazırlamaya başladık. Ancak unutmayalım ki çocuklarımızın akademik, sosyal ve sportif başarıları için göz sağlığının da gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple yeni eğitim- öğretim yılı hazırlıklarına velilerin göz muayenesini de eklemelerini öneriyorum” diye konuştu.


Erken teşhis ile ileride yaşanacak göz hastalıklarının da önüne geçilebileceğini vurgulayan Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Op. Dr. Aras Saklamaz, “Çocuğunuzun görmesinin iyi olduğunu düşünmeniz sizi yanıltmasın. Unutmayalım ki yeni doğanlarda ve okula başlama öncesinde göz muayenesi şarttır. Göz muayenesi ile saptanacak birtakım durumların iyi yönetilmesi ile ileride kalıcı göz problemlerinin önüne geçmek mümkündür” dedi.


“Çocuklarda görülebilecek nadir göz problemlerini elersek karşımıza çıkan en sık rahatsızlıklar; astigmatizm, miyop, hipermetropdur” diyen Op. Dr. Saklamaz, “Çoğu durumda uygun gözlük kullanımı ile bu durumlar düzeltilebilir. Bunların dışında daha az sıklıkta muayene sırasında birtakım genetik hastalıklar ve yine genelde erişkinlerde duymaya alıştığımız glokom ve katarakt gibi rahatsızlıklar çocukluk yaş grubunda da tespit edilebilmektedir. Bunların da uygun bir şekilde tedavisi ile ileride daha rahat bir yaşam sürdürülmesi mümkündür” şeklinde konuştu.



“Çocuğun her iki gözünün tam görmesi başarılı olmasında önemli etkendir”


Görme sorunu yaşamayan çocukların okulda ve sosyal yaşamda daha istekli olduğunu belirten Op. Dr. Aras Saklamaz, “Her iki gözü de tam gören bir çocuk dersleri daha iyi takip edebilir, okumaya ve öğrenmeye daha isteklidir, sportif faaliyetlerde başarısı daha yüksektir ve daha dikkatlidir. Okul çağındaki çocuklarda (6-18 yaş) okula başlamadan önce ve yine her yıl okullar açılmadan önce göz muayenesi önermekteyiz” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:09
  1. doğa
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