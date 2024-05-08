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Gündem Okul müdürünü silahla vurarak öldüren öğrenci hakkında gelişme!
Gündem

Okul müdürünü silahla vurarak öldüren öğrenci hakkında gelişme!

Yeniakit Publisher
2024-05-08 15:25:00 - 2024-05-08 15:38:30

Eyüpsultan’da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla vurarak hayatını kaybetmesine neden olan öğrenci tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Katil zanlısı, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan yargılanacak.

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede Y.K. adlı yabancı uyruklu öğrenci, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü 74 yaşındaki İbrahim Oktugan'a silahla ateş etti.

Odasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Y.K. polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görgü tanıklarından Sevil Küçük, bahçede çay içtikleri sırada bağırma sesi duyunca dışarıya çıktığını, bu sırada bir kadının, "Ne olur ambulansı çabuk arayın, ölüyor." diye bağırdığını ifade etti. Küçük, ardından ambulans ve polisin geldiğini, yaralının sedyeyle çıkarılarak ambulansa alındığını anlattı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Küçük, şöyle devam etti:

"Olay yeri inceleme ekipleri geldi, öğrencileri dağıttı. Kimisi evine gitti, kimisinin velisi geldi aldı. Öğrenciler dağıldıktan sonra kapıyı kilitlediler, hastaneye gittiler. Durumu ağırmış."

Yunus Emre Tüynüklü de müdürün bir öğrenciyi okuldan kovduğunu duyduğunu belirterek, "Okula silahla gelmiş, müdürü bacağından ve karnından vurmuş." dedi.

Bu arada şüpheli Y.K'nin binaya giriş ve çıkış anına ilişkin görüntüler okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Y.K'nin içeri girdikten bir süre sonra kapıyı açarak hızlıca olay yerinden ayrılması yer alıyor.

Yentür'den başsağlığı mesajı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meslektaşı İbrahim Oktugan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Menfur olayı kınadığını vurgulayan Yentür, "Merhum müdürümüz İbrahim Oktugan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, okulumuzun öğretmen ve öğrencilerine sabır ve metanet diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün web sitesinde de Oktugan için başsağlığı mesajı yayımlandı.

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