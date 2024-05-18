Okul müdürünü öldüren katilin annesiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

İstanbul Eyüpsultan'da 7 Mayıs'ta özel bir okulda müdür olan 74 yaşındaki İbrahim Oktugan, 5 ay önce okuldan atılan Irak Türkmeni uyruklu Y.K. (17), tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Başta eğitim camiası olmak üzere tüm Türkiye'de infiale neden olan olayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. 17 yaşındaki katil zanlısı Y.K.'nın annesinin de Irak'ta 25 yıl öğretmenlik yaptığı ortaya çıktı.

Akşam Gazetesi'ne konuşan anne Nada K., oğlunun böyle bir cinayeti işlediğine hâlâ inanamadığını belirtti.

4 ARKADAŞI ŞÜPHELİ

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Cinayet günü oğlu Y.K.'ya sabah tanımadığı birinden telefon geldiğini belirten anne Nada K. şöyle devam etti: "Kahvaltı edecektik. Ne olduysa o telefondan sonra oldu. Börek alayım diyerek evden çıktı. Okula gitmiş, bu kötü olayı gerçekleştirmiş. Oğlum asla cinayet işleyecek biri değildi. İbrahim Hoca ile paramızı iade etmedikleri için okulda tartışmıştık. Ancak aradan 6 ay geçmişti. Oğlum geçirdiği kaza nedeniyle nörolojik tedavi görüyordu. Birileri oğlumu kullandı. Oğlum 4 öğrencinin ismini savcıya verdi; ifadeleri alındı."

KIZIM DA ÖĞRENCİSİYDİ

Nada K., Irak'ta öğretmenlik yaparken eşinin de Türkiye'de ticaretle uğraştığını söyledi. Kızları rahatsızlanınca tedavi için İstanbul'a geldiklerini ve kalmaya karar verdiklerini aktaran Nada K. "Türk vatandaşlığına geçtik. Oğlum Y.K., devlet okulunda devamsızlık yapınca takip etmek için özel okula kaydını aldım. Kızım da 4 yıl İbrahim Hoca'nın okulunda eğitim görmüştü; en zeki öğrencileri arasındaydı." ifadelerini kullandı.

TAZİYEYE GİTMEYE CESARET EDEMEDİM

İbrahim Oktugan'ın ailesine taziyeye gitmeyi istediğini ancak cesaret edemediğini belirten Nada K., "Ben de bir öğretmenim, hangi anne oğlunun öğretmenini katili olmasını ister. Onlar kadar içim yanıyor. Bizi affedin" dedi.