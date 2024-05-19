  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleri için talimat verdi

Yunanistan radar sistemleri kuruyor! Yunan basını AB ve Rum kesimi destek verecek diyerek duyurdu

Suudi Arabistan tarihinde bir ilk! Araplar çıldırdı: Mayo defilesi düzenlendi

Türkiye’nin İsrail ile Toryum savaşı! İsrail’e maalesef böyle yenildik! Uçak kazasında 57 yolcu ölmüştü altından yine Fetö yine İsrail çıktı

'Soykırım' iddialarını sorguladı: Ermenistan'da Paşinyan hedef tahtasında!

NATO Karargâhında 5 yıl görev yapan albay 30 yıllık kripto FETÖ’cü çıktı

F-35 savaş uçağı açıklaması: Peş peşe üretim haberleri geliyor

Öcalan hain değil diyen CHP’li başkan, ilçeyi parsel parsel satışa çıkardı

Gümüş rekor kırdı... Ne altın ne dolar! Gümüş 11 yılın zirvesinde...

Plastik sektöründe tam 34 adet şirket ABD’de Türkiye’yi temsil etti
Yaşam Okul müdürü tutuklandı! Kreşte çocuklara şiddet uygulandı
Yaşam

Okul müdürü tutuklandı! Kreşte çocuklara şiddet uygulandı

Yeniakit Publisher
2024-05-19 13:55:00 -

Antalya'da kreşteki çocuklara uygulanan şiddet kameraya yansıdı.

Antalya'da kreşteki çocuklara şiddet uygulayan ve bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilen bakımevi müdürü tutuklandı.

14 Mayıs tarihinde Finike ilçesine bağlı Kum Mahallesi'nde baba S.C.A, aynı mahallede bulunan özel gündüz bakımevine giden kızı İ.A'nın, kreş müdürü Ö.Ü. (46) tarafından darp edildiği iddiasıyla Jandarma’ya başvurarak şikayetçi oldu. İ.A.’nın Finike Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenesi neticesinde darp raporu verildi.

O anlar güvenlik kamerasında

Finike Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Finike Merkez Karakol Komutanlığının yürüttüğü çalışma sonucunda, doktor raporu, tanık beyanları ve kamera görüntüleri dikkate alınarak kreş müdürü Ö.Ü. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kreşin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kreş müdürü Ö.Ü'nün bir kız ve bir erkek çocuğa şiddet uyguladığı anlar kaydedildi.

Aç kalan tilkiler şehre indi
Aç kalan tilkiler şehre indi

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aç kalan tilkiler şehre indi

Alkolden ayakta duramadı! Bakın neyi bahane etti
Alkolden ayakta duramadı! Bakın neyi bahane etti

Yaşam

Alkolden ayakta duramadı! Bakın neyi bahane etti

Ormanda buldu bebek gibi bakıyor
Ormanda buldu bebek gibi bakıyor

Yaşam

Ormanda buldu bebek gibi bakıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23