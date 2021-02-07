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Gündem Okul müdürü taşı gediğine oturttu! Boğaziçi provokatörleri kudurdu
Gündem

Okul müdürü taşı gediğine oturttu! Boğaziçi provokatörleri kudurdu

Boğaziçi Üniversitesi'nde çoğunluğu öğrenci olmayan kişilerin provokatif eylemleri sonucu başlayan olaylar büyüyor. Konuyla ilgili Tekirdağ'daki bir lise müdürünün çağrısı bazı çevreleri rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 14:28:00 - 2021-02-07 14:38:21
Okul müdürü taşı gediğine oturttu! Boğaziçi provokatörleri kudurdu

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Melih Bulu’nun atanmasına karşı provokatif eylemler devam ediyor.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Ebru Nayim Fen Lisesi Müdürü Muhsin Şen, öğrencilerine Boğaziçi'ndeki provokasyona ilişkin bilgilendirici bir mesaj yolladı.

Şen, Boğaziçi Üniversitesine destek eylemlerini “ülke genelinde huzursuzluk yaymak” olduğunu belirtti. Şen tarafından öğrencilere gönderilen o mesaj şöyle:

“Sevgili öğrencilerimiz, Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan öğrenci olaylarını ülke geneline yayıp huzursuzluk, kaos, kargaşa çıkarmak isteyen guruplar masum ve olayı tertemiz değerlendiren siz evlatlarımızı bu sürecin içerisine çekerek ülke genelinde çıkartmak istedikleri kargaşanın alt yapılarını okulumuz öğrencileri üzerinden oluşturma çabası tespit edilmiştir, sizleri bu tarz devlet karşıtı eylemlerin içerisinde olmamanız ve yaşınız itibarıyla görmüş olduğunuz eğitim öğretim sürecinin içerisinde olmanız temel amacımız ve amacınız olmalıdır. Geleceğimizin teminatı sizlerin geleceğini farklı unsurlarla işgal ve meşgul eden bu yapılardan uzak tutmak eğitimci olarak bizlerin temel görevidir.”

Açıklamadan rahatsız oldular

Okul müdürü Muhsin Şen'in açıklaması Eğitim İş Sendikası'nı rahatsız etti.

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Yorumlar

Ziya

Eline yüreğine sağlık hocam sizin sayenizden bu terör sevicilerin hevesleri kursaklarında kalacak hele o sendika kafayı yiyecek durmak yok yola devam
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osman

Helal olsun kıymetli öğretmenim.Sizler gibi vatansever öğretmenler var oldukça.Genç evlatlarımızı hiçbir mihrak yolundan döndüremiyecek Allahın izniyle
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