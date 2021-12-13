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Yerel Okul müdürü okul merdivenlerinde bileklerinden kesilmiş halde bulundu
Yerel

Okul müdürü okul merdivenlerinde bileklerinden kesilmiş halde bulundu

Zonguldak’ta dün evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 60 yaşındaki okul müdürü sabaha karşı görev yaptığı okulun merdivenlerinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 15:37:00 - 2021-12-13 15:42:48
Okul müdürü okul merdivenlerinde bileklerinden kesilmiş halde bulundu

Edinilen bilgiye göre olay Kilimli ilçesine bağlık Gelik beldesinde yaşandı. Beldedeki ilkokulda görev yapan 60 yaşındaki Fazıl Etike dün öğlen saatlerinde evden ayrıldı. Bir daha haber alınamaması üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Kayıp başvurusu üzerine her yerde aranan okul müdürünün görev yaptığı okula gelen ekipler sabaha karşı 05.00 sıralarında Fazıl Etike ile karşılaştı. Okulun merdivenlerinde bileklerinden kesilmiş halde bulunan Etike için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süredir psikolojik problemler yaşadığı iddia edilen adamı cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Acı haberle yıkılan Fazıl Etike’nin yakınları hastane morgunda gözyaşı döktü. Memur-Sen il temsilcisi Kamuran Aşkar da morga gelerek taziyelerini bildirdi. Cumhuriyet Savcılığının olayla ilgili soruşturması sürüyor. Etike’nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ikindi namazını müteakiben Kilimli ilçesinde toprağa verilecek. Olayın ardından okul bir gün tatil edildi.

 

 

 

 

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