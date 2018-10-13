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Okul müdürü, görev başında kalp krizi geçirip öldü

Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Başyurt Ortaokul Müdürü 42 yaşındaki Mustafa Binay, bu sabah okulda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

13 Ekim 2018 Cumartesi 18:20
Okul müdürü, görev başında kalp krizi geçirip öldü

Elazığ'da bulunan Karakoçan Başyurt Ortaokulu Müdürü Mustafa Binay, hafta sonu olmasına rağmen destekleme ve yetiştirme kursları için geldiği okulun öğretmenler odasında, çay içtiği sırada aniden yere yığıldı. Meslektaşlarının müdahale ederek Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Mustafa Binay, buradaki doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve bir çocuk babası olan Mustafa Binay'ın cenazesi memleketi Elazığ'ın Palu ilçesinde, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. 

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 18:20
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