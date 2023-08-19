  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Sıcak hava depremi tetikler mi?' tartışması!

Can Ataklı'ya soruşturma başlatıldı! Yaptığı cezasız kalmamalı...

Fiat Egea Cross'un sürpriz yaptığı açıklandı! Süreç başlatıldı: Ülkemizde peynir ekmek gibi satılan başka SUV model yok!

Rapçilere operasyon! Evlerinden neler çıkmadı ki...

ABD medyası Rusya’nın yaptırımına karşı hayalet filo ile deliniyor diyerek Türkiye'yi hedef gösterdi! O İddiası

Hapisteki Merdan Yanardağ'a bir darbe de Sezen Aksu'dan!

Türkiye'ye sosyal medya hesabından uyarıda bulundu: Adeta ilginç bir döneme girdi, fena geliyor! Herkesi ilgilendiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la güldüren diyalog! 'Ya Başkanım gecenin ikisinde sana dişi fili nereden bulayım'

Petrol zengini BAE ülkesine ait enerji şirketinden dev anlaşma çıkışı geldi: Yarım milyar TL'lik imza atıldı deyip duyurdu

ABD, Almanya ve İtalya, Avrupa ülkesine yardıma geldi! Türkiye'ye karşı savaş provası
Ekonomi Okul masrafları bakın kaça katlandı!
Ekonomi

Okul masrafları bakın kaça katlandı!

Yeniakit Publisher
2023-08-19 11:24:00 -
Okul masrafları bakın kaça katlandı!

Okulların açılmasına sayılı günler kala kırtasiye fiyatlarının 2 katına yükselmesi velilerin cebini yaktı.

Okulların açılmasına sayılı günler kala kırtasiye fiyatlarının 2 katına yükselmesi velilerin cebini yaktı.
Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Kırtasiye fiyatlarında yüzde 105’i bulan artış velilerin kara kara düşünmesine neden oldu.

2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi için geri sayım başladı. Öğrenciler okulların açılacağı zamanı beklerken, veliler de yeni bir zam dalgasına yakalandı. Deniz Ayhan'ın Sözcü'deki haberine göre okul kıyafeti, kırtasiye, yol, kantin gibi masraflar katlanarak arttı. CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, bir öğrencinin okul masraflarını geçen yıl ile kıyasladı. Bu kapsamda geçen yıl 3.296 TL'ye mal olan okul masraflarının, bu yıl yüzde 105'lik artış ile 6.755 TL'ye kadar yükseldiği ortaya çıktı. “Veliler, dudak uçuklatan masrafları düşünüyor” ifadelerini kullanan Karakoz, “Defter, kalem, çanta, ayakkabı, servis ve kantin masrafına kadar birçok ürün ve hizmette çok yüksek artışlar oldu. Veliler, kırtasiye, zincir marketler ya da toptancılarda hesaplı bir ürün bulamıyor. Etiketler sürekli değişiyor, ürünler zamlanıyor” dedi.

‘ÜCRETSİZ OLMALI'

“Artık bu ülkede çocuk okutmak bile lüks oldu” diyen Karakoz, bir öğrencinin ortalama kıyafet giderinin en az 3 bin TL olduğunu belirtti. Karakoz, kırtasiye malzemeleri için 1.400 TL, yemek giderleri için 1.120 TL, servis ve ulaşım giderleri için de 1.306 lira harcama yapılması gerektiğini vurguladı. Karaköz, “Velilerimizin kıyafet, kırtasiye, ulaşım ve yemek giderini karşılayacak gücü ve parası kalmadı. AKP iktidarı öğrenciyi yalın ayak, velilerin de ceplerini boş bıraktı. Tüm okul ihtiyaçları üzerindeki KDV oranları düşürülmeli. Ya da öğrencilere okul ihtiyaçları ücretsiz dağıtılmalı” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23