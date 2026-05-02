SON DAKİKA
Gündem Okul inşaatında çıkan yangında 7 konteyner kül oldu
Gündem

Okul inşaatında çıkan yangında 7 konteyner kül oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Güngören’de 6 katlı inşaat halindeki okulda kaynak çalışmalarından kaynaklandığı iddia edilen yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek inşaat alanında bulunan konteynerlere sıçradı. 7 konteyner, alevler sonucu patlayarak kül oldu.

Güngören Güven Mahallesi Okul Sokak'ta saat 16.00 sıralarında 6 katlı inşaat halindeki okulda kaynak çalışmalarından kaynaklandığı iddia edilen yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek inşaat alanında bulunan konteynerlere sıçradı. 7 konteyner, alevler sonucu patlayarak kül oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürdü. Yaşanan durum, çevrede korku ve paniğe sebep oldu. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Büyük bir gürültüyle yangının çıktığını söyleyen mahalle sakini Aytekin Yenidoğan, "Büyük bir gürültüyle ve duman kokusuyla yukarı çıktığımda yangının başladığını gördüm. Yaklaşık 10-15 dakika patlamalarla beraber 7-8 metre yüksekliğinde alevlerle yangın devam etti. İtfaiyeyi, polisi aradım, 112'yi yönlendirdi ve itfaiye geldi" şeklinde konuştu.

