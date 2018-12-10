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Okul hizmetlisi uyuşturucu satışından tutuklandı

Antalya'da bir ilkokulda hizmetli olarak çalışan şahıs, uyuşturucu satıcılığından tutuklandı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 18:05
Okul hizmetlisi uyuşturucu satışından tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir okulda hizmetli olarak çalışan Volkan Çivi (25), 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Volkan Çivi, dün saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 109. Sokak üzerindeki Yörük Duran Parkı'nda yakalandı. Şüphelinin üst aramasında, 3 parça halinde toplam daralı ağırlığı 7,65 gram esrar ve 1 parça halinde toplam daralı ağırlığı 1,4 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Narkotik ekipleri, şüphelinin Demirtaş Mahallesi'ndeki evinde yaptıkları aramada da 108 gram esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan Volkan Çivi'ninDemirtaş Mahallesi'ndeki bir okulda hizmetli olarak çalıştığı tespit edildi. Volkan Çivi, polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 18:05
  1. Antalya
  2. Okul hizmetlisi uyuşturucu satışından tutuklandı
  3. Volkan Çivi
  4. Alanya
  5. ilkokul görevlisi torbacı çıktı

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