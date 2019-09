Önümüzdeki hafta Pazartesi günü başlayacak olan 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının Adıyaman’da huzur ve güven içerisinde geçmesini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde alınacak tedbirlerin görüşüldüğü “Okul Güvenliği Toplantısı” Vali Aykut Pekmez Başkanlığında yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi Salonunda gerçekleşen toplantıya Belediye Başkan Vekili Demirhan Seçilmiş, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları, öğretmen ve öğrenci velileri ile okul servisi sürücüleri katıldı. Okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, önümüzdeki hafta başlayacak olan eğitim-öğretim sezonuyla birlikte eğitim camiasında varsa eksikliklerin tespit edilerek bu eksikliklerin bir an evvel giderilmesi ve yeni eğitim-öğretim yılının güven ve huzur içerisinde geçirilebilmesi amacıyla güvenlik ve asayiş yönünden alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda İl Emniyet Müdürü Metin Alper tarafından yapılan sunumda okullarda öğrencilerin güvenliği noktasında mevcut durumu, geçtiğimiz eğitim öğretim yılında yapılan ve bu eğitim öğretim yılında yapılacak çalışmaları aktardı. Önümüzdeki hafta başlayacak olan 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Aykut Pekmez, “Malumunuz olduğu üzere önümüzdeki hafta 2019-2020 yeni eğitim ve öğretim yılı başlıyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, hem veli olarak hem devlet olarak bizim için çok önemlidir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi bir eğitim alması hem gelecekte onların iyi bir meslek sahibi olmasında hem de ülkemizin geleceğinin emin ellerde olmasını bilmemiz açısından büyük önem arz etmektedir. Burada iyi eğitim derken bu hususu biraz açmak gerekiyor. İyi bir eğitimi sadece sınavlarda ve notlarda başarılı başlığı altında düşünürsek çok doğru yapamayız, iyi eğitimin içerisinde gençlerimizin ve çocuklarımızın milli, manevi ve ahlaki değerlerimize sahip, bayrağını, vatanını toprağını ve ezanını seven gençler yetişmesi büyük önem arz etmektedir. Son 15 yılda eğitime ayrılan kaynaklarda çok önemli artışlar olmuştur. Son 15 yılda Adıyaman’da eğitimde ciddi anlamda fiziki iyileştirmeler yapılmış ve derslik sayısı iki katına çıkartılmıştır. Özellikle eğitimde Fatih Projesi ile beraber teknolojik anlamda belki dünyada nadir olan teknolojilerde okullarımıza kazandırılmaya çalışıldı. Tabi iyi eğitimin yanında bizim için bir diğer önemli konu ise çocuklarımızın güvenli bir şekilde okul gidip gelmeleridir. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde okula gidip gelmelerini sağlamak, vatanına ve milletine faydalı bireyler olarak yetiştirilmeleri amacıyla devlet olarak her türlü önlemi almaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Toplantı, okul aile birliği başkanları ve okul müdürlerinin 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okullarda alınacak güvenlik tedbirleri ve diğer hususlarla ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ile sona erdi.