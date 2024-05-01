Okul gezisinde tanıştığı çini sanatının ustası oldu

Kütahya’da tarihi evlerin bulunduğu Germiyan Sokağı’ndaki Kültür ve Sanat Evi’nde bulunan atölyesinde çalışmalarını sürdüren Dönmez, çini çamuruyla şekillendirilmiş başta vazo, tabak, karo olmak üzere çeşitli objeleri sanat eserine dönüştürüyor. Dönmez, çini sanatıyla ilk tanışmasının ilkokul yıllarında çini atölyelerine yapılan okul gezisinde gerçekleştiğini söyledi. Ortaokula başladığında seçmeli dersler arasında bulunan çini bölümünü tercih ettiğini anlatan Dönmez, “İkinci meslek olarak bu sanatı bugüne kadar sürdürdüm” dedi. Dönmez, birçok kişiye çini sanatını öğrettiğini dile getirerek, bu sanatın yaşatılarak gelecek yüzyıllara da aktarılması gerektiğini vurguladı.