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"Okul döneminde dijital dünyayı bilinçli yönetin"

Düşyeri kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, okulların açılmasıyla birlikte çocukların ekran karşısında geçirecekleri verimli süreden anne babaların endişe duymaması gerektiğini söyledi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:50
"Okul döneminde dijital dünyayı bilinçli yönetin"

Düşyeri kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, okulların açılmasıyla birlikte çocukların ekran karşısında geçirecekleri verimli süreden anne babaların endişe duymaması gerektiğini söyledi.



Okulların açılmasıyla birlikte çocukların zamanlarını ekran başında değerlendirme konusu günümüz anne babaları için önemli bir soru işareti oluşturuyor. Türkiye’den doğan ve çocuklara ‘eğlendirirken öğretmeyi’ misyon edinen dijital TV platformu Pepee TV, bu konuda anne babaların en büyük destekçilerinden olduğu belirtiliyor.



Özellikle yuva ve okul çağındaki çocukların ekran başında geçirdikleri zamanla ilgili Pepee çizgi film karakterinin fikir annesi ve Düşyeri kurucusu Ayşe Şule Bilgiç konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Çocuğunuz ile birlikte günlük sorumluluklarının ve yapmak istediği aktivitelerin yer aldığı bir plan yapın. Bu planda oyun oynamaya, kitap okumaya, düş kurmaya bolca zaman ayırın, odasını toplamak, çamaşırlarını katlamak, sofra hazırlığına yardım etmek, varsa evcil hayvanının bakımı ile ilgilenmek, varsa ödevini bitirmek gibi sorumluluklarını da mutlaka plana yerleştirin. Yaşına uygun sürelerde dijitalde geçireceği vakti de planın içinde yatma saatine çok yakın olmayan bir dilime koyun. Bunları çocuğunuzun da fikrini alarak beraberce yapın. Dijital zamanı ve diğer hiçbir aktiviteyi ödül ya da ceza olarak kullanmayın. Çocuklarımızın dijitalde geçirecekleri süreleri, onların gelişimine ve eğitimine katkı sağlayacak içerikler ile, kontrollü bir şekilde ve yaşına uygun sürelerde düzenleyin. Dijital çağa doğan yavrularımızı dijital kullanımı konusunda bilinçlendirmemiz ve dijitalde sadece tüketici değil üretici olmaları konusunda desteklememiz de çok önemli. Okul döneminde dijital dünyayı bilinçli yönetin. Bu noktada ebeveynler eğer çocuklarının ne izlediğine, oynadığına, ne kadar vakit geçirdiğine bakmaksızın onları dijital dünyada yapayalnız bırakıyorlarsa endişe etmekte de çok haklı olurlar. Biz Pepee TV’yi en çok da bu sebeple kurduk. Pepee TV hem yaş grubuna uygun süre kısıtlama özelliği, hem içindeki içeriklerin uzmanlarca titizlikle seçilmesi ve yine yaş bilgisine göre farklılaştırma özelliği ile dijitalde çocukların güvenli alanı" dedi.



"Çocuklar 2,5 yaşından önce kesinlikle ekranlarla karşı karşıya gelmemelidir"


Bilgiç, konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti: "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 5 yaşın altındaki çocukların günde 1 saat sınırını kesinlikle geçmemesi gerekir. Biz bu yaşları daha da detaylandırıyoruz ve Düşyeri olarak diyoruz ki, çocuklar 2,5 yaşından önce kesinlikle ekranlarla karşı karşıya gelmemelidir. 2,5-3 yaşında maksimum 20 dakika, yaşına uygun içerikler ve bol müzik içeren şarkılı klipler, 3-4 yaşında maksimum 20-40 dakika ekran süresi, 5 yaş için maksimum 60 dakika ekran süresi, 6 yaş için maksimum 60-70 dakika ekran süresi, 7 yaş için 60-80 dakika ekran süresi, 8 yaş için 60-90 dakika ekran süresi, 9-14 yaş için maksimum 60-120 dakika ekran süresini geçmemelerini öneriyoruz".



Pepee TV, Da Vinci Kids’in içerikleriyle güçlendi


Öte yandan, 2007 yılından beri 90’dan fazla ülkede, 18 farklı yerel dilde yayın yapman Da Vinci Kids’in de içerikleriyle güçlenen Pepee TV, bu sayede 6 yaşından büyük çocukların da izleyebileceği içeriklere kavuştu. Pepee TV’de şu an 30 farklı çizgi film, 30 bin dakikadan fazla içerik ve 2000’den fazla çizgi film bölümü yer aldığı belitiliyor. Pepee TV’nin akıllı televizyonlarda çalışan, çocuğun özgürce ve güvenle TV izleme deneyimi yaşamasını sağlayan kumandası da bulunuyor. Pepee TV üyeliği akıllı TV’ler haricinde Google Play ve App Store’dan da gerçekleştirebiliyor.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:50
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