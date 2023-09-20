Okul çocuklarını bu 6 filtre koruyacak!

Eğitim sektöründe sürekli gelişen teknoloji kullanımı, okullara ve idarecilere çeşitli yükümlülükler getiriyor. Sorumlu personelin, öğrencilerin çevrimiçi güvenliği, uyumluluk, cihaz yönetimi, öğrenci verilerinin korunması gibi pek çok noktada önlem alması gerekiyor. Günümüzün güçlü web filtreleme çözümleri, belirli web sitelerine izin verme veya erişimi engelleme temellerinin ötesine geçerek, gelişmiş özelliklerle öğrenciler için en güvenli çevrimiçi öğrenme koşullarını sağlıyor.

Acronis, okullarda uygulanması gereken 6 web filtreleme yöntemini paylaştı.

1. URL Filtreleme: URL, kullanıcıyı bir internet sayfasına yönlendiren belirli bir adres. Güvenlik yöneticileri, çevrimiçi içerik erişimine ilişkin kontrolleri özelleştirmek için izin verilecek veya engellenecek bir URL ekleyebiliyor. Örneğin bir eğitim kurumu, oyunlar veya diğer dikkat dağıtıcı içeriklere daha açık olması nedeniyle belirli web sayfalarına erişimi kısıtlayabiliyor.

2. Arama Motoru Filtreleri: Bir arama motoru filtresi, kötü amaçlı sitelerin veya uygunsuz içeriğe sahip URL'lerin görüntülenmesini engellemek için SERP listelerini kısıtlıyor. Böyle bir filtre birçok arama motoru platformunun parçası olarak kullanılabiliyor. Örneğin, Google'ın Güvenli Arama özelliği, Google aramalarında açık sonuçları kısıtlayabiliyor. Güvenli arama, öğrenciler çevrimiçi arama yaparken kullanışlı olabilir ancak bir öğrenci adres çubuğuna URL yazarak doğrudan bir siteyi ziyaret ederse bu özellik geçersiz sayılıyor.

3. Ağ Filtreleri: Eğitim kurumları; erişim kategorilerine, URL'lere, etki alanlarına ve anahtar kelimelere izin vererek veya bunları engelleyerek tüm ağı korumak için ağ tabanlı filtreleme kullanıyor. Bu filtreleme yöntemi, arama motoru web filtreleme araçlarına kıyasla daha güçlü ve daha kolay kurulum imkanı sağlıyor. Ancak bir öğrenci mobil cihazını okul ağı dışında, ev ödevi veya diğer eğitim görevleri üzerinde çalışmak için kullanıyorsa, araç çevrimiçi içeriği filtrelemiyor.

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4. Cihaz Tarafından Yüklenen Filtreler: BT personeli bir web filtresini okulda bulunan tüm cihazlara doğrudan bir program olarak yükleyip kurabiliyor. Bu yaklaşım daha küçük cihaz hacimleri için uygun olabilir ancak daha büyük eğitim kurumları için pratik bir çözüm sağlamıyor.

5. DNS Filtreleme: Güvenlik stratejisinin önemli bir parçası olan DNS filtreleme, tüm alan adlarına veya web sitelerine erişimin engellenmesi anlamına geliyor. Bu sayede bir yönetici, alan adlarını engellenenler listesine girebiliyor, öğrencilerin ve öğretmenlerin engellenen web sitelerine erişimini kısıtlayabiliyor. Bazı eğitim kurumları, okul saatleri içinde sosyal medya sitelerine erişimi kısıtlayarak gelişmiş sosyal ağ düzenlemesi için DNS filtrelemeyi kullanabiliyor.

6. Anahtar Kelime Filtreleme: BT ekiplerinin web sitelerini engellemek için anahtar kelimeler kullanmasını sağlayan bu yaklaşım, birçok web filtreleme çözümünde URL ve kategori filtrelemenin yanı sıra yöneticiler tarafından sıklıkla kullanılıyor. Ancak bazı anahtar kelime filtreleme araçları, içeriği uygun şekilde filtrelemek için yüzlerce veya binlerce anahtar kelime arasından seçim yapılmasını gerektiriyor.

Web filtreleri, zararlı internet sitelerine ve istenmeyen içeriklere karşı erişimi kısıtlayarak, eğitim kurumlarında çevrimiçi koruma sağlıyor. Ancak her bir filtreleme uygulaması, farklı alanlarda çözüm sunduğu için tek başına yeterli korumayı sağlamıyor.