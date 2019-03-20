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Okul çevresinde uyuşturucu satan 11 kişi gözaltına alındı

Şırnak'ta polis tarafından okul ve çevrelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

20 Mart 2019 Çarşamba 18:43
Okul çevresinde uyuşturucu satan 11 kişi gözaltına alındı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nce kent merkezindeki okul ve çevrelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 171 polisin katılımıyla sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 18:43
  1. Şırnak
  2. Uyuşturucu operasyonu
  3. Gözaltılar var
  4. uyuşturucu satıcıları

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