Okul çantası seçerken nelere dikkat etmek gerekir?

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. İrfan Ünver, çocukluk çağında yaşanan omurga gelişim bozuklukları hakkında önemli bilgiler verdi.

Okulların açılmasına az bir zaman kala aileler ve çocuklar alışverişlere başladı. Çocukluk çağında yaşanan omurga gelişim bozukluklarında okul çantası seçiminin ve kullanımının önemine değinen Ünver, çocukluk ve ergenlik döneminde ortaya çıkan bel ve sırt ağrılarının risk faktörlerinin genetik olabileceği gibi ağır taşınmasından da kaynaklandığını söyledi. Bel ağrısının okul çağı ve genç yaş grubunda giderek büyüyen bir problem olduğunu belirten Ünver, "Çocukluk yaş gruplarında omurga yapısının her yıl değişmesi ve gelişmesi nedeniyle koruyucu tedbirler erişkin yaş grubuna göre daha fazla önem kazanmaktadır. Okul çağındaki çocuklarda yapılan araştırmalar sonucunda; bu öğrencilerin en fazla zorlandıkları aktivitelerin yüzde 65 oranında okul çantası taşımak, yüzde 53 oranında derste oturmak zorunda kalmak, iki saatten fazla bilgisayarla uğraşmak ve yüzde 50 oranında sportif aktiviteler sonucu oluşan travmalar olduğu gösterilmiştir" diye konuştu.

KİLOLU ÇOCUKLARDA DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR

Omurga ağrılarının kız çocuklarında erkek çocuklara göre daha fazla görüldüğünü aktaran Ünver, çocuklarda vücut yapısının da bir başka etken olduğunu söyledi. Ünver, "Omurga ve bel ağrısına yatkınlık açısından vücut yapısı da önem taşımaktadır. Taşınan ağırlık ve taşıma süresi arttıkça bu ağrı risk faktörlerini tetiklemektedir. Şişmanlık omurga ve bel ağrıları başlangıcı için minör bir risk faktörü olarak kabul edilirken, ağrının kronikleşmesinde önem taşımaktadır. Yapılan araştırmada öğrencilerin yüzde 94'ünün okul çantası olarak sırt çantası tercih ettikleri, bunların yüzde 72'sinin çantayı tek omuzda taşıdıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Bir başka araştırmada öğrencilerin taşıdıkları sırt çantalarının ortalama 6.8 kg olduğu ve bu ağırlığın vücut ağırlıklarına oranı yüzde 17 olarak bulunmuştur. Araştırma öğrencilerin yaklaşık yüzde 25'inin çanta ağırlıklarının vücut ağırlığının yüzde 20'sinden fazla, yüzde 30'unda da bu vücut ağırlığının yüzde 35'inden fazla olduğu tespit edilmiştir" şeklinde konuştu.

EGZERSİZLER BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Egzersizin önemine vurgu yapan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. İrfan Ünver, "Her yaş ve cins grubunda omurga ağrılarını engellemek için egzersiz büyük önem taşımaktadır. Ebeveynlerin özellikle okul yaşındaki çocuklarını egzersiz yapmaları konusunda uyarmaları, çocuklarının omurga ve genel sağlıkları açısından önemlidir. Omurga ağrıları olan çocukların uygun egzersizler yapmaları, ağrı şiddetlerini önemli ölçüde azaltmaktadır" dedi.

OKUL ÇANTASI SEÇERKEN BUNLARA DİKKAT

Okul çağındaki çocuklara ve ailelerine de önerilerde bulunan Ünver, şunları söyledi:

"Sırt çantaları kesinlikle uzun süre taşınmamalıdır. Bu süre mecburi kalmadıkça 20 dakikayı geçmemelidir. Sırt çantasında ki ağırlık toplamı, taşıyan çocuğun vücut ağırlığının yüzde 15'inden fazla olmamalıdır. Uzun süreli ağır çanta kullanımının mecburi olduğu durumlarda tekerlekli çantalar tercih edilmelidir. Sırt çantaları iki geniş ve destekli omuz askısı ve bel kemeri bulunan hafif, ergonomik ve ortopedik çantalar olmalıdır. Sırt çantası mutlaka her iki omuzdan asılarak düz taşınmalıdır. Bel kemeri gibi ağırlık dengeleyici ekipmanlar kesinlikle kullanılmalıdır."