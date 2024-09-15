Okul çağındaki çocuklarda 'ekran süresi' uyarısı! Uzman isimden uyarı geldi

Etlik Şehir Hastanesi Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim SorumlusuDoç. Dr. Ayşegül Efe, çocukların ekran sürelerinin psikolojik ve gelişimsel süreçleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Efe k, "İlkokul çağındaki çocuklarda günlük ekran süresi en fazla 1 saat, 12 yaş ve üstü çocuklar ile yetişkinlerde ise 2 saat olmalı." ifadelerini kullandı.

EKRAN SÜRESİNİN SINIRLANMASI

Ekran süresinin çocukların dikkat sürelerini kısaltabileceği belirtien Efe, ekran süresinin 0-3 yaş grubunda tamamen sınırlandırılması gerektiğini vurguluyor. 3-6 yaş grubunda maksimum yarım saat, ilkokul çağındaki çocuklarda 1 saat, 12 yaş ve üstü çocuklar ile yetişkinlerde ise 2 saat olarak önerdi.

SOSYAL MEDYA VE AKILLI TELEFON KULLANIMI

12 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı olmaması gerektiği, telefon kullanımının ise yalnızca zorunlu durumlarda yapılması gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca, 12-17 yaş arasındaki çocuklara akıllı telefon verilmemesini tavsiye etti.

DİKKAT SÜRESİ VE EKRAN ETKİLERİ

Ekran süresinin, çocukların dikkat sürelerini olumsuz etkileyebileceği, ekran kısıtlaması uygulandığında ise dikkat sürelerinin arttığı gözlemleniyor. Dikkat sürelerinin yaşa göre değiştiği ve ekran kısıtlamalarının olumlu etkileri olduğu belirtti.

EKRAN BAĞIMLILIĞI

Ekran bağımlılığı tanımlanırken, belirli bir süre sınırından çok davranışsal ve duygusal belirtilerle değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Uzun süreli ekran kullanımının bağımlılık riski oluşturabileceği vurguladı.

MERKEZİ SINAVLARA HAZIRLANAN ÇOCUKLAR

Sınav hazırlığı yapan çocuklar için ekran süresinin haftada toplam 4 saatle sınırlandırılması gerektiğini önerirken Uzun ekran sürelerinin dikkat dağınıklığına neden olabileceğinin altını çizdi

GENEL UYARILAR VE EBEVEYN ROLLERİ

Ailelerin ekran sürelerini sınırlandırarak, çocukların ekran bağımlılığını önlemeye çalışmaları gerektiği ve ebeveynlerin de bu konuda örnek olmaları gerektiği vurguladı.

GENEL BAĞIMLILIK RİSKİ

Modern dünyada ekran bağımlılığının yaygın bir halk sağlığı sorunu olduğu ve bu bağımlılığın çocuklardan yetişkinlere kadar herkesi etkileyebileceği ifade ediliyor. Sosyal medya ve akıllı telefonların sürekli kullanımının psikolojik etkilerine dikkat çekiliyor.