Okul beslenme önerileri: Sağlıklı beslenme çantası nasıl hazırlanır?

Okul beslenme önerileri

Beslenme çantasında; peynirli poğaça, ton balıklı sandviç, sebzeli börek, kuru yemişli kek, meyveli yoğurt, sütlü tatlı gibi yiyecekler ile ayran, kefir, süt, taze sıkılmış katkısız meyve suları en sağlıklı seçenekler arasında yer alır. Çocukların sevdiği yiyeceklerle besin çeşitliği sağlanmalıdır.

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, velilere çocuklarının okul beslenme çantalarına yüzde 100 meyve suyu koyma önerisi yapıyor.

Okul çantasına ne konur?

Okul çağı; hızlı büyüme-gelişme ve öğrenme süreçlerini kapsayan, bu nedenle de sağlıklı beslenmenin önemli olduğu dönemlerden biri olma özelliği taşıyor. Bu yaş grubu çocuklarda sağlıklı beslenme, bedensel, duygusal, sosyal gelişimin yanı sıra, okul başarısı ve devamlılığını da olumlu yönde etkiliyor. Diğer yandan, yetişkinlik dönemine temel oluşturan bu dönemde, doğru beslenme alışkanlıklarının kazanılması, diyabet, obezite, kalp damar hastalıkları gibi beslenme ile ilişkili bazı kronik hastalıklardan korunabilmeye destek oluyor. Öğrencilere sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırmanın anahtar rolünü ise velilerin hazırladığı beslenme çantası üstleniyor. Peki, beslenme çantasında meyve suyunun yeri nedir? Profesör Doktor Neriman İnanç, meyve suyunun beslenme çantasında önemli bir yere sahip olduğunu söylüyor.

Kalori Dengesini İyi Değerlendirmek Lazım

Meyvelerin, besin piramidinde yer alan beş ana besin grubundan biri olduğunu dile getiren İnanç, günde 1600 kalori alan 1-4 yaş arası çocukların günde iki kez meyve tüketmesinin, günde 2800 kalori alması gereken 10-18 yaş arası çocukların da günde dört kez meyve yemesinin önerildiğini vurguluyor. Meyve ve sebze grubundaki besinler ve bunların sularının tüketimi, büyüme ve gelişme, hücre yenilenmesi, doku onarımı, deri ve göz sağlığı, diş ve diş eti sağlığı, kan yapımı ve hastalıklara karşı direncin oluşumuna olumlu etki yapıyor.

Hayata Başka Bakın, Beslenme Çantasına Yüzde 100 Meyve Suyu Koyun

Neriman İnanç, okul çağındaki çocuklara önerilen meyve tüketiminin yarısının, şeker ve ilave katkı içeren meyveli içecekler hariç olmak üzere, yüzde 100 ve sıkma meyve sularından sağlanabileceğini de söylüyor. Günde 5 meyve ya da sebze yenmesinin ya da bunların sularının içilmesinin, çocuk ve gençler için genel beslenme önerileri arasında yer aldığını söyleyen İnanç, yüz yetmiş gram ağırlığındaki bir bardak meyve suyunun, bir porsiyon meyveye eşdeğer olduğunu da belirtiyor.

Bu doğrultuda, okul çağındaki çocuğunuzun beslenme çantasına başka bakmak mümkün. 200 ml karton ambalajlı bir yüzde 100 meyve suyu, çocuğun beslenme çantasında yer alan diğer besinlerle birlikte sıvı olarak tüketebileceği, eğlenceli, lezzetli ve bir o kadar da sağlıklı bir alternatif oluşturuyor.

Meyve Suyu Sıvı Ve Mineral Gereksinimlerini Karşılamada Etkili

Meyve sularının diyet lifi haricinde meyvede bulunan tüm ögeleri içerdiğini belirten Profesör Doktor Neriman İnanç, “Meyve suyunun asıl içeriği sudur. Karbonhidratlar meyve suyunu oluşturan en büyük ikinci kısım olup 11g/100 ml (0.44kcal/ml)'den 16 g/100ml (0.64kcal/ml)' ye kadar çıkabilir. Meyve suları, günlük enerji gereksinmesine katkıda bulunmasının yanı sıra, mineraller ve vitaminler bakımından zengindir. Meyve suları, gün içerisindeki aktivitelerinden dolayı çocukların terle kaybettikleri sıvı ve mineral gereksinimlerini karşılamada destek olmaktadır. Özellikle içerdikleri antioksidan vitaminler ve flavanoidler ile immün sistem korunmakta ve bağışıklık güçlenmektedir. Bu sayede özellikle okul ortamında birçok mikropla tanışan çocuklar meyve suyu tüketimi ile hastalıklara karşı daha dirençli hale gelebilmektedir. Ayrıca, 10 – 12 saatlik bir zaman diliminin yarattığı açlık sonrasında, vücudun ihtiyacı olan enerjiyi sağlayan ilk öğün olan kahvaltıda meyve ve/veya meyve suyu tüketimi, çocuk ve gençlerin güne yeterli ve dengeli bir öğünle başlamalarına, yorgunluğun önlenmesine, bu sayede daha çabuk ve sağlıklı düşünmelerine yardımcı olmaktadır” diyor.

Yüzde 100 Meyve Suları İlave Şeker İçermez

Neriman İnanç ayrıca, “beslenme çantasına konulacak meyve sularının %100 meyve suyu olmasına özen gösterilmelidir” diyor ve halk arasında meyve suyu genel tanımına sahip içecekler hakkında şu bilgileri veriyor: “Meyve suyu ve benzeri içecekler, içerdikleri meyve oranına göre, meyve suyu, meyve nektarı, meyveli içecek ve aromalı içecek olmak üzere, dört ana kategoriye ayrılır. Türk Gıda Kodeksi, yüzde 100 meyve suyu ibaresini kullanma hakkı için kriterleri çok net belirliyor. Meyvenin kendisini yüzde 100 oranında içermesi, ilave şeker, koruyucu madde ya da herhangi bir katkı maddesi içermiyor olması gerekiyor. Özetle, yüzde 100 meyve suları ilave şeker içermezken, meyve nektarları şeker içermektedir.”