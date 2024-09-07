Okul başlarken anne babalar dikkat: Hastalık tehdidiyle karşı karşıya! Çocuğunuzda bu belirtiler varsa...

Çocuğunuz derslerine odaklanmakta zorlanıyor mu? Sürekli unutkanlık yaşıyor mu? O halde dikkat eksikliği belirtilerine karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Psikolog Anıl Özcan, bu konuda önemli uyarılarda bulundu

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin akademik hayatı yeniden şekilleniyor. Ancak, yaz tatilinin ardından okul dönemine geçiş, bazı çocuklar için dikkat eksikliği sorunlarının belirginleşmesine yol açabilir. Psikolog Anıl Özcan, dikkat eksikliğinin belirtileri ve bu durumla başa çıkma yolları hakkında önemli bilgiler sunarak ebeveynlere rehberlik ediyor. Özcan, çocukların dikkat dağınıklığı ile etkili bir şekilde mücadele edebilmeleri için basit ama etkili stratejiler öneriyor. Eğer çocuğunuzun okul başarısında düşüş ya da dikkat dağınıklığı yaşadığını gözlemliyorsanız, bu öneriler sizler için faydalı olabilir. İşte detaylar...

Psikolog Anıl Özcan, okul dönemi başlarken dikkat eksikliği belirtilerinin artabileceğine dikkat çekiyor ve ebeveynlerin çocuklarındaki bu tür belirtileri gözlemlemeleri gerektiğini vurguluyor. Özcan, dikkat eksikliğinin çocukların akademik performansını ve genel yaşam kalitesini nasıl etkileyebileceğine dair önemli bilgiler veriyor. İşte özetle dikkat edilmesi gereken noktalar:

Dikkat Eksikliği Belirtileri: Özcan, dikkat eksikliği yaşayan öğrencilerde şu belirtilerin görülebileceğini belirtiyor:

Unutkanlık

Sık sık dalma

Basit hatalar yapma

Yönergeleri takip etmekte zorluk

Yerinde duramama

Sık sık sorular sorma

Eşyalarını kaybetme

Akademik Zorluklar: Uzun okumalar veya ayrıntılı açıklamalar gerektiren derslerde bu öğrencilerin zorluk yaşayabileceğini, ayrıca planlama ve zaman yönetimi gibi becerilerde de eksiklikler görülebileceğini ifade ediyor.

Sınav Performansı: Dikkat eksikliği olan öğrencilerin bilgiyi diğerlerine göre daha yavaş işleyebileceğini ve bu durumun sınavlarda soruları zamanında tamamlayamama gibi sorunlara yol açabileceğini belirtiyor.

Dikkat Eksikliğini Azaltma Önerileri:

Ekran Kullanımını Sınırlandırma: Uzun süre ekran başında kalmanın dikkat eksikliğini artırabileceğini söylüyor.

Beslenme ve Uyku Düzeni: Dengeli beslenme ve yeterli uyku, odaklanma sorunlarını azaltabilir.

Rutinler Oluşturma: Günlük rutinler, çocukların görevleri daha kolay yerine getirmesine yardımcı olabilir.

Kısa Çalışma Süreleri: Kısa ve verimli çalışma süreleri dikkat dağınıklığını azaltabilir.

Fiziksel Aktiviteler: Spor ve diğer fiziksel aktiviteler, enerjiyi doğru yönlendirmeye yardımcı olabilir.

Görevleri Küçük Parçalara Bölme: Büyük görevlerin küçük parçalara bölünmesi, görevleri daha yönetilebilir hale getirebilir.

Profesyonel Destek: Eğer dikkat eksikliği çocuğun günlük yaşamını ve akademik başarısını olumsuz etkiliyorsa, dikkat eksikliği, zamanlama problemleri, dürtüsellik ve hiperaktivite gibi belirtiler için profesyonel destek alınması gerektiğini vurguluyor.