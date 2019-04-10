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Okul basıp terör estirmişlerdi! Karar verildi

Denizli'de öğrencinin okuldan atılmasına kızarak okulda müdür ve 2 müdür yardımcısı darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan biri öğrenci 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 Nisan 2019 Çarşamba 22:57
Okul basıp terör estirmişlerdi! Karar verildi

Denizli'de Merkezefendi ilçesinde dün Sevil Kaynak Ortaokulu’nda öğrenim gören 8'inci sınıf öğrencisi K.B.Ö. (14), bir süre önce Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Disiplin Kurulu da öğrencinin okuldan atılmasına karar verdi. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirilen karar doğrultusunda K.B.Ö., dün okula alınmadı. Eve dönen K.B.Ö. durumu annesi Sebahat Ö. ve babası Sezai Ö. ile amcası Osman Ö.'ye anlattı. Anne, baba ve amca beraberlerine oğullarını alıp okula gitti.

İddiaya göre aile, Okul Müdürü Ahmet Ferit Akgün ile Müdür Yardımcıları Yusuf Zengin ve Mestan Tarık Ertunç ile tartışmaya başladı. Tartışma büyürken, Sezai Ö. ve Osman Ö., okul müdürü ile yardımcılarına saldırıp, boğazlarını sıktı ve yumruk attı. İhbar üzerine okula gelen polis, anne Sebahat ve baba Sezai Ö. ile amca Osman Ö.'yü gözaltına aldı. Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi ettirilen Yusuf Zengin'e 5 gün, Mestan Tarık Ertunç'a da 2 gün iş göremez raporu verildi.

Öğrenci savcılıktan aile de adli kontrolle serbest

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan öğrenci K.B.Ö. annesi Sebahat Ö., babası Sezai Ö. ve amcası Osman Ö. alınan ifadelerinin ardından bugün görevi başındaki kamu görevlisini darp, hakaret ve küfür suçlamalarından Adliye’ye sevk edildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından Adliye’ye götürülen öğrenci K.B.Ö. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Annesi, babası ve amcası ise tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, üç kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 22:57
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