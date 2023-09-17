Okul başarısının sırrı burada gizli

Medicana Sivas Hastanesinde görevli Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, kahvaltının okul başarısını arttırdığını ifade ederek, “ Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarımız, gençlerimiz için yeni bir dönem daha başlıyor. Tatil dönemini geride bırakıp daha düzenli bir hayata geçiş yaptığımız bu süreçte beslenmemize de gerekli düzenlemeleri yapmak, daha verimli bir dönem geçirmemizi sağlayacaktır. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki güne yeterli ve dengeli kahvaltıyla başlayan öğrencilerin, kahvaltı yapmayan öğrencilere göre derslerde odaklanma oranı daha iyi, okul başarısı daha yüksek. Ancak burada dikkat edeceğimiz kavram ‘yeterli ve dengeli beslenme’ kavramı. Bu kavram kişinin ihtiyacı olan besinden, ihtiyacı olduğu kadar, doğru zamanda yemesi şeklinde açıklanabilir. Yani poğaça-hazır meyve suyu bizim için okul başarısını artıran yeterli ve dengeli bir kahvaltı değildir, kahvaltı yapmak kadar kahvaltının içeriği de önemlidir” dedi.

“İyi kahvaltı eşittir iyi protein”

Arslan, iyi kahvaltının iyi bir protein olduğunu belirterek, “Öğrencilerimizin kahvaltısında yumurta, peynir, süt gibi uzun süre tok tutacak büyüme, gelişmelerini destekleyecek iyi protein kaynakları olmalıdır. Zeytin, bal, pekmez, ceviz, domates-salatalık söğüş, mevsim yeşilliklerine de yer verilmelidir. Uyandığında iştahsız olan, hazırlanırken vakit bulamayan öğrencilerimize kahvaltı için 10 dakika bile ayırmasının yeterli olacağı akşamdan hatırlatılmalıdır. Gerekirse daha hızlı yenilebilecek sandviçler, tostlar, 1 bardak süt-muz ikilisi tercih edilebilir. Böylece gün içinde paketli ürün tüketiminin dolayısıyla çocukluk çağı obezitesinin de önüne geçmiş oluruz diyebiliriz. Okula giderken çantamıza su eklemek, herkesin evinde olabilecek mevsim meyvelerinden koymak, ders aralarında hareketsiz kalmamak, öğle aralarında evde ya da okul yemekhanesinde yemek, arkadaşlarımızla dışarda yemek istersek bunu 2 haftada 1 sıklığında yapmak, günün geri kalanını da bu şekilde yönetmek bizim için yeterli olacaktır” diye konuştu.

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