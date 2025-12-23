Okul bahçesinde kan bağışı kuyruğu

Okul binasında kurulan geçici bağış noktasında, sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden veliler, öğretmenler, okul çalışanları ve mahalle sakinleri, bir ünite kanla bir hayat kurtarmak adına sıraya girdi.

Bağış süreci, Türk Kızılay’ı bünyesindeki uzman sağlık ekipleri tarafından titizlikle yönetildi. Kan verme işlemi öncesinde her katılımcıya;

Kan bağışının önemi ve süreci hakkında bilgilendirme yapıldı.

Tansiyon ölçümleri ve genel sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

Kan grubu tayini gibi ön tetkikler tamamlandı.

Dayanışma ruhunun ön plana çıktığı etkinlikte bağışçılar, bu tür kampanyaların hayati önem taşıdığını vurgulayarak hem toplumsal bir görevi yerine getirmenin hem de ihtiyaç sahiplerine umut olmanın mutluluğunu yaşadı.