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Okul alışverişi telaşı başladı

Konya’da 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına 2 hafta kala öğrencileri ve velileri okul alışverişi telaşı sardı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:48
Okul alışverişi telaşı başladı

Konya’da 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına 2 hafta kala öğrencileri ve velileri okul alışverişi telaşı sardı.


2019-2020 eğitim öğretim yılında birinci dönem 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9’uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 5-6 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri yapılacak. Okul alışverişini son güne bırakarak yoğunluğa denk gelmek istemeyen veliler, okulların açılmasına yaklaşık 2 hafta kala okul kıyafetleri ve çanta alabilmek için mağazalara gitti. Bu sene ilkokul 1. sınıfa başlayacak


olan öğrenciler ve velileri tatlı bir telaş sararken, geçen senelerden tecrübeli olan veliler o telaşı ve heyecanı biraz olsun yendiklerini söylediler.



"Son haftaya kaldığı zaman bedenler kalmayabiliyor"


Konya’da okul kıyafetleri satan bir mağazanın sahibi olan Mehmet Dağlıkoca, okul alışverişinin heyecanlı ve farklı bir duygu olduğunu söyledi. Dağlıkoca, "Bilhassa ilkokula başlayacak öğrencilerde çok fazla bir heyecan var. Anneanneyle, babaanneyle gelen epey bir müşterimiz var. Erken gelmelerindeki en önemli avantaj müşteri son


haftaya kaldığı zaman bedenler kalmayabiliyor. Çok fazla kalabalık oluyor, şu anda biraz tenhalık var. Şimdi vaktinde ve zamanında almasını tavsiye ederim insanların. Biz Temmuz sonunda hazırlığımızı yaptık, mağazamızı kurduk. Yaklaşık 15 gündür falan da gelen giden var. Bu durum okul açılana kadar her gün yükselerek çıkar" dedi.


Kıyafetlerde fiyat aralığının 180 lira ile 200 lira arasında değiştiğini kaydeden Dağlıkoca, "Lakin geçen sene 140-150 liraya verdiğimiz ürünler bu sene maalesef 200 lira oldu, çok zam geldi fiyatlara. Bugün bir öğrenci 200 liradan aşağıya maalesef çıkmıyor. Bir tek Türkiye’de değil, küresel bir zam var, dünyada kriz var. Dünyada bir kriz var, biz de bundan etkileniyoruz" şeklinde konuştu.



"Çantalarımız kesinlikle kanserojen madde içermez"


Bir başka mağazanın sahibi Mücahit Osman Ünal ise, velilerin alışverişlerini erken yapmaları tavsiyesinde bulunarak, "Velilerin erken gelmesini talep ediyoruz. 2 hafta öncesinden alışverişe çıkarlarsa onlar için daha avantajlı olur, hem yoğunluk bakımından hem fiyat yönünden. Ürün bulma açısından da onlar daha kolay ürün bulurlar. Bu sezon yine zam yapmadan devam edeceğiz. Yoğunluk hafif hafif başladı. Daha önceki senelerden de veliler kalabalığı gördüler, bu sene erken gelmeye başladılar biraz daha. Gün gün artar artık. Ürünlerimiz, çantalarımız kesinlikle kanserojen madde içermez, etiketlidir çoğu. Kıyafetlerimiz de zaten Türkiye imalatı, kesinlikle bir yan madde yok, yabancı bir madde yok" ifadelerini kullandı. Ünal, her bütçeye uygun okul malzemelerinin olduğunu da dile getirdi.


Çocuklarıyla birlikte okul heyecanı yaşayan veliler, okulların açılmasına yakın günlerde mağazalarda izdihamın olduğunu ve bu yoğunluğa kalmamak için alışverişi erkenden tamamlamak istediklerini söylediler. Öğrenciler ise, okulların açılmasından dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getirdiler.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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