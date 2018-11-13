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Okuduğu ilkokulun binasını kiralayıp mantar üretimi yaptı

Sinop’ta yaşayan Veli Gör (50), okuduğu ilkokulun şu an atıl durumda olan binasını kiralayıp, istiridye mantarı üretimine başladı. Gör, kendisine ait yöntemle ayda 3 ton mantar ürettiği söyledi.

13 Kasım 2018 Salı 16:11
Okuduğu ilkokulun binasını kiralayıp mantar üretimi yaptı

Sinop Merkeze bağlı Meroğlu köyünde yaşayan Veli Gör, atıl halde duran tek katlı okul binasını İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden kiraladı. Burada mantar üreten Gör, kapasitesini gün geçtikçe artırdı. Gör, ayda 3 ton istiridye mantarı üretir hale geldi. Okulun bir sınıfında istiridye mantarı üretimi yaptığını belirten Gör, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden burayı kiraladım. 12 yıldır mantar üretiyorum. Daha önce kültür mantarı üretiyordum. 3 yıldır istiridye mantarı ile uğraşıyorum. İstiridye mantarının her şeyini ben yapıyorum. Yani sıfırdan tamamlanana kadar ben yapıyorum. Kalite olarak çok iddialıyım. Bu mantarlar için teşekkür belgesi aldım. Radyasyon, kimyasal hiçbir şey yok. Yaklaşık 3 yıldır randımanlı çalışıyorum. Kendi yöntemim ve sistemim ile mantar üretiyorum" dedi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 16:11
  1. Okuduğu ilkokulun binasını kiralayıp mantar üretimi yaptı
  2. Sinop
  3. İstiridye mantarı
  4. Veli Gör

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