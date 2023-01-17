Oktay Vural'dan Sinan Ateş açıklaması

Eski MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, KRT TV ve YouTube ortak yayınında Yavuz Oğhan’ın sorularını yanıtladı ve öldürülen Ülkü Ocakları eski Baişkanı Sinan Ateş'le ilgili konuştu.

Oktay Vural, “Böyle bir şeyi kabullenmek mümkün değil. Süreçle ilgili herkes bir muhasebe yapıyor. Bütün bunların siyasal araç olarak kullanılmasındansa gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamak daha doğru. Üstünün örtüleceği kanaatinde değilim” dedi.