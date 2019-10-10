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Oktay Vural'dan kritik uyarı: Başladılar, işte yalanlar ve gerçekler

Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından terör örgütlerine yakın hesaplardan operasyona gölge düşürecek bazı paylaşımlar yapıldığını ve bu konuda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

10 Ekim 2019 Perşembe 18:00
Oktay Vural'dan kritik uyarı: Başladılar, işte yalanlar ve gerçekler

Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından PKK/PYD terör örgütüne yakın medya kuruluşları tarafından yalan haberler yapıldığını söyledi ve bu duruma tepki gösterdi.

Oktay Vural, teröristlerin dezenformasyona başladığını belirterek, "Birlik ve bütünlüğümüze kasteden PKK/PYD terör örgütünün terör bölgesini oluşturmasını engellemek amacı taşıyan #BarışPınarıHarekatı na karşı terör örgütüne yakın hesaplar üzerinden sosyal medyada manipülasyon ve dezenformasyon girişimleri başladı" dedi.

Vural, Twitter üzerinden tek tek fotoğraflar paylaşarak teröristlerin yalanlarını açıkça ortaya koydu:

İşte yalan, işte gerçek... Barış PınarıHarekatı için "Türkiye'nin önceden yaptığı bu.Yeniden yapmayacağını mı düşünüyorsunuz?" paylaşıma, 26 Şubat 1992de Rusya desteğiyle Azerbaycan-Hocalı'ya giren Ermenistan güçlerinin gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'na ait bir fotoğraf eklenmiş.

Terör örgütüne yakın hesaplar, Suriye iç savaşı sırasında 2014 yılında çekilen ve bir annenin çocuklarına sarıldığı kareyi değiştirerek, #BarışPınarıHarekatı 'nda olmuş gibi göstermiş.

Suriye İdlib'de 2019 Temmuz'unda Rusya'nın hava saldırılarından etkilenen çocukların sağlık merkezindeki fotoğraf, terör örgütüne yakın hesaplarca #BarışPınarıHarekatı nda "Türk ordusunun saldırısı sonucu son görüntüler" ifadeleriyle çarpıtılmış.

İdlib'de Rusya'nın hava saldırısı sonucu yüzü kanlar içinde kalmış bir çocuğun yansıdığı Ağustos 2016 tarihli bir fotoğraf karesi, uluslararası camiaya #BarışPınarıHarekatı sırasında çekilmiş gibi gösterilerek İngilizce altyazıyla manipüle edilmiş.

Halep'te Mayıs 2014'te çekilen ve Suriyeli adamın bir çocuğun cesedini taşıdığı fotoğraf karesi, sosyal medya hesaplarınca dezenformasyon amacıyla Türkiye'nin #BarışPınarıHarekatı sırasında yaşanmış gibi gösterilmiş.

Terör örgütleri; barışı terörünün, demokrasiyi zorbalıklarının, insan haklarını teröristlerinin, sivil halkı insanlık dışı düşmanlıklarının, kardeşliği bölücülüğün, yalanı gerçeklerin üstünü örtmek için kullanırlar. Bunların yalan ve iftiralarıyla da mücadele edeceğiz.

Türk Milletinin birlik ve bütünlüğünü ve güvenliğini tehdit eden terör örgütlerini ve uluslararası maşalarını yalanlarıyla, projeleriyle beraber tarihin çöplüğüne atacağız. Bölücü emeller, emperyal hedefler asla başarılı olamayacaktır.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 18:00
  1. Oktay Vural
  2. Barış Pınarı Harekatı

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