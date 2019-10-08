Oktay Vural'dan flaş çıkış: Oğlum bak git
Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi hedef alan sözlerine dikkat çeken bir cevap verdi.08 Ekim 2019 Salı 19:46
Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, ABD'nin Devlet Bahçeli'yi hedef alan paylaşaımını beğenmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi tehdit etmesine sosyal medya hesabından bir video ile cevap verdi.
Oktay Vural, sosyal medyada bir dönem fenomen haline gelen 'Oğlum bak git' videosunu paylaşarak, "ABD Ankara Büyükelçiliğinin FETÖ'cü ve Türkiye halkları diyen bölücünün, Sayın Genel Başkanımızın sağlığıyla ilgili hezeyan mesajını beğenmesine, ABD Başkanı "büyük ve emsalsiz bilgeliğimin sınırlarını aşarsa" diyerek Türkiye'yi tehdit etmesine karşı cevap: Oğlum bak git!" sözleriyle ABD'ye tepki gösterdi.
Oktay Vural'dan kritik uyarı: Milli risk olarak ele alınmalıdır
Donald Trump'ın skandal tehdidi
ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam Türkiye'ye yönelik skandal bir açıklamada bulunmuştu. Trump, "Türkiye, benim büyük ve emsalsiz bilgeliğimle sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa, Türk ekonomisini yıkıp ve yok edeceğim" sözlerini söylemişti.
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