  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
Gözler yarınki kabine toplantısında!
Balıkesir'de kan donduran cinayet
FETÖ'nün kirli oyunu ortaya çıktı
Siyaset Oktay Saral'dan Sedat Peker'e cevap
Siyaset

Oktay Saral'dan Sedat Peker'e cevap

Yeni bir videoda daha yayımlayan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e sosyal medya hesabından cevap veren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Devletimiz gerekeni yapacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 14:56:00 -
Oktay Saral'dan Sedat Peker'e cevap

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sığınan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e cevap verdi.

8. videosunu yayınlayan Peker'e sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Saral, "Devletimiz gerekeni yapacak" dedi.

Peker'in yaptığı mesnetsiz ve içi boş açıklamalarla Türkiye düşmanlarının ve ülke içinde bulunan şer ittifaklarının emrinde olduğunu ortaya koyduğunu belirten Saral, "Hiçbir güç bu ülkenin bu tarz hezeyanlarla sarsılamayacağını öğrenecek" ifadelerini kullandı.

Saral yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Peker, yaptığı ipe sapa gelmez açıklamalarla iradesinin dışında Türkiye düşmanları ve içerideki bilumum şer ittifaklarının emrinde olduğunu ortaya koymuştur. Devletimiz gerekeni yapacak ve Hiçbir güç bu ülkenin bu tarz hezeyanlarla sarsılamayacağını öğrenecek."

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay