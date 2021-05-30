Oktay Saral'dan Sedat Peker'e cevap

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sığınan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e cevap verdi.

8. videosunu yayınlayan Peker'e sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Saral, "Devletimiz gerekeni yapacak" dedi.

Peker'in yaptığı mesnetsiz ve içi boş açıklamalarla Türkiye düşmanlarının ve ülke içinde bulunan şer ittifaklarının emrinde olduğunu ortaya koyduğunu belirten Saral, "Hiçbir güç bu ülkenin bu tarz hezeyanlarla sarsılamayacağını öğrenecek" ifadelerini kullandı.

Saral yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Peker, yaptığı ipe sapa gelmez açıklamalarla iradesinin dışında Türkiye düşmanları ve içerideki bilumum şer ittifaklarının emrinde olduğunu ortaya koymuştur. Devletimiz gerekeni yapacak ve Hiçbir güç bu ülkenin bu tarz hezeyanlarla sarsılamayacağını öğrenecek."