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Oktay, İkinci Dünya Savaşı Anma Törenleri'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'yi temsilen, İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcının 80. yılı dolayısıyla Varşova'da düzenlenen anma törenlerine katıldı- Törenlerde, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve çok sayıda ülkenin cumhurbaşkanı, meclis başkanı ve başbakanı da hazır bulundu

01 Eylül 2019 Pazar 15:50
Oktay, İkinci Dünya Savaşı Anma Törenleri'ne katıldı

VARŞOVA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenlerine katıldı.

Tören, Oktay ve heyet başkanlarının Pilsudski Meydanı'na gelmesinin ardından başladı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından karşılanan Oktay, daha sonra tören anı defterini imzaladı.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in katılımcılara hitabının ardından tören, Oktay ve heyet başkanlarının Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakmaları, barış çanını çalmaları ve askeri geçit töreninin ardından sona erdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tören esnasınsa Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka, Kanada Genel Valisi Julie Payette, Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova ve Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile sohbet etti.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın temsil ettiği törene, Pence ve Steinmeier dışında çok sayıda ülkenin cumhurbaşkanı, meclis başkanı ve başbakanı da katıldı.



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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 15:50
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılı dönümü anma törenleri
  3. Polonya

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