Oktay, Alibaba Grup Başkanı ve Trendyol Grup Başkanı’yla görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Alibaba Grup Holding Başkanı Michael Evans ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin’i kabul etti. Oktay, görüşmede vergi veren ve ekonomiye katkıda bulunan her şirkete kıymet verdiklerini belirtti.
Oktay, dünyaca ünlü Alibaba Grup’un Türkiye’ye yapmayı planladığı yatırımlarla ilgili detayları öğrenmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Evans ise Ankara’da bulut bilişim alanında; İstanbul’da lojistik alanında yatırım yapmayı öngördüklerini kaydetti.
Avrupa operasyonlarını Türkiye’den yöneteceklerini bildiren Evans, lojistik, bilişim ve yönetim alanı dışında imalat sektöründe de yatırım yapmayı amaçladıklarını aktardı.