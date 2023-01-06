  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Oktay, Alibaba Grup Başkanı ve Trendyol Grup Başkanı’yla görüştü
Ekonomi

Oktay, Alibaba Grup Başkanı ve Trendyol Grup Başkanı’yla görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Alibaba Grup Holding Başkanı Michael Evans ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin’i kabul etti. Oktay, görüşmede vergi veren ve ekonomiye katkıda bulunan her şirkete kıymet verdiklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 11:41:00 -
Oktay, Alibaba Grup Başkanı ve Trendyol Grup Başkanı’yla görüştü

Oktay, dünyaca ünlü Alibaba Grup’un Türkiye’ye yapmayı planladığı yatırımlarla ilgili detayları öğrenmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Evans ise Ankara’da bulut bilişim alanında; İstanbul’da lojistik alanında yatırım yapmayı öngördüklerini kaydetti.

Avrupa operasyonlarını Türkiye’den yöneteceklerini bildiren Evans, lojistik, bilişim ve yönetim alanı dışında imalat sektöründe de yatırım yapmayı amaçladıklarını aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23