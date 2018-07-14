Oktar'ın 'kedicikleri' ile ilgili yeni gelişme!
Suç örgütü lideri Adnan Oktar ile örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kadınlardan 42'si sağlık kontrolünden geçirildi.14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:44
Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan kadınlar sağlık kontrolünden geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan kadınlardan 42'si sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler tekrar İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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