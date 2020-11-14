Oktar’a 1365 yıla kadar hapsi istemi

Cumhuriyet savcısı hazırladığı esas hakkındaki mütalaasını, davanın görüldüğü İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesine, celse arasında sundu.



Mütalaada, tutuklu sanık örgüt elebaşı Adnan Oktar’ın, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek”, 20 kişiye karşı “birden fazla kişiyle birlikte ve silah tehdidiyle cinsel saldırı”, 7 kişiye karşı “birden fazla kişiyle birlikte cebir ve tehditle çocuğun cinsel istismarı”, “suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak silahla tehdide azmettirme”, 15 kişiye karşı “örgüt amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kişisel verilerin kaydedilmesi”, 5 kişiye karşı “kişisel verilerin kaydedilmesi”, 2 kişiye karşı “kendisini savunmayacak durumda birine karşı silahla cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, 12 kişiye karşı “cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, 7 kişiye karşı “örgütün korkutucu gücünden yararlanarak eğitim ve öğrenim hakkının engellenmesi”, 2 kişiye karşı “eziyet”, “siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs”, “özel belgede sahtecilik”, “resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kaçakçılık” suçlarından 150 yıldan 1365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



Mütalaada, tutuklu sanıklardan Mehmet Noyan Orcan’a 162 yıl, İbrahim Tuncer’e 63 yıl, Halil Hilmi Müftüoğlu’na 231 yıl, Bora Yıldız’a 396 yıl, Tarkan Yavaş’a 239 yıl hapsi istenirken, 222 sanıktan bazılarının beraati, bazılarının ise benzer suçlardan cezalandırılmaları talep edildi. Mütalaada, 13 sanığa “örgüt yöneticisi olmak” suçundan 5 yıldan 12’şer yıla kadar hapisleri talep edilirken, tutuklu sanıklardan Kübra Kartal, Turgut Aksu, Ozan Süer ve Mustafa Kuşçu’nun tahliyelerine karar verilmesi istendi.