Öksürüklü birlikte gelen balgamı yutmak orucu bozar mı? Yutulan balgamla oruç bozulur mu?

Balgamla oruç bozulur mu? Ramazan ayına kavuşan Müslümanlar havaların da serin olmasıyla birlikte oruçlarını rahat bir şekilde tutmaya devam ediyor. On bir ayın sultanı olan Ramazan boyunca İslam’ın beş şartından biri olan Kur’an-ı Kerim’de tutulması farz olan orucu bu ayda tutmaya devam eden Müslümanlar oruçların zedelenmemesi için ibadeteni yerine getirmek istiyor.

Ramazan ayı ile birlikte en çok araştırılan konular arasında balgam orucu bozar mı, tükürük yutmak orucu bozar mı? soruları yer almakta. Bilindiği üzere vücuda dışarıdan alınan herhangi bir şey orucu bozmaktadır. Balgam, vücutta salgılanan doğal bir salgı olduğundan dolayı, Hanefi mezhebine göre balgam yutmak orucu bozmamaktadır. Fakat oruçlu bir kimse tarafından yutulan balgam, yeme veya içme olarak kabul edilmediğinden dolayı, orucu bozmamaktadır. Şafii mezhebinde ise bu durum daha farklı yorumlanmaktadır. Eğer balgam, boğazda "h" harfinin çıktığı yeri aşıp ağıza kadar gelmişse ve isteğe bağlı olarak yutulduysa, bu durumda orucun bozulduğu kabul edilmektedir ve bir gün kaza orucu tutulması gerekir. Fakat balgam istem dışı yutulmuşsa o halde oruç bozulmamaktadır.

Kusmak orucu bozar mı?

Oruçluyken kusmak orucu bozar mı? Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 226).