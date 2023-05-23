Öksürük ve grip için kendine yap: Yediğinizde temizlenmemiş iç organ bırakmıyor! İşte formül 7 adımda kurtulun

Grip, influenza adı verilen virüs tarafından meydana gelen ve ateş, halsizlik, burun akıntısı, kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan bir mevsim hastalığıdır. Öksürük ise boğaz ve hava yollarına giden yabancı maddeleri arındırmak için gösterilen istemsiz bir reflekstir. Öksürük ilk başlarda masum bir sağlık şikayeti gibi görünse de bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Grip hastalığına bağlı komplikasyonlar; zatürre, ensefalit (beyin iltihabı) ve miyokardittir (kalp zarı iltihabı). Grip hastalığından sonra ölüm görülebilir. Ancak ölüm nedeni genellikle komplikasyonlardır. Bu denli ciddi sonuçları olan grip hafife alınmamalı ve mutlaka vücudu korumak gerekir.

Öksürük Ve Grip İçin Tarifi İçin Malzemeler

1 tane limon

6-7 dilim taze zencefil

4 yemek kaşığı bal

Öksürük Ve Grip İçin Tarifi Nasıl Yapılır?

Bir kavanoza, 1limonu yıkayıp dilimleyelim.

Ardından zencefilin kabuğunu soyup dilerseniz iyice yıkayıp kabuğuyla dilimleyebilirsiniz ve son olarak bal ekleyip ağzını kapatalım

2 gün dolapta beklettikten sonra sulanmış karışımdan tok karnına 1 kaşık yiyebilirsiniz.

Bu karışım yaklaşık 1 ay dolapta durabilir.

Dilerseniz 1 bardak sıcak suya 1 yemek kaşığı karışımımızdan katıp içebilirsiniz.

Aynı şekilde 1 bardak soğuk suyla da tüketilebilir.

GRİP BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ateş: 38-39

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Baş ağrısı

Genel vücut ağrısı

2-3 hafta süren yorgunluk, halsizlik

Burun tıkanıklığı

Boğaz ağrısı

Sıklıkla öksürük

Grip hastalığına bağlı komplikasyonlar; zatürre, ensefalit (beyin iltihabı) ve miyokardittir (kalp zarı iltihabı). Grip hastalığından sonra ölüm görülebilir. Ancak ölüm nedeni genellikle komplikasyonlardır.

GRİP NASIL GEÇER, TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELER?

"İlaçla 7 gün, ilaçsız 1 hafta" denilerek kontrol altına alınmayan grip enfeksiyonu, zatürre ve menenjit gibi ciddi hastalıklara da zemin hazırlayabiliyor. Dolayısıyla grip tedavisi ihmal edilmemeli, tedavi için bir uzmana başvurulmalıdır.

İlk olarak grip hastaları, virüsün buluşmasının önlenmesi için evlerinde izole edilmelidir.

Grip tanısı konulmuş bir hastaya antiviral bir ajanın başlanıp başlanmamasına doktor karar vermelidir.

Özellikle risk grubunda olan bazı hastalara ilk şikâyetler başladıktan sonraki 24-48 saat içinde doktor tarafından bazı antiviral ilaçların verilmesi bulguların daha az şiddetli olması ve daha kısa sürmesini sağlar.

Okul çağındaki çocukların yaklaşık yarısı influenza yani grip enfeksiyonu geçirmektedir. Çocukların büyük bölümü evinde tedavi edilirken, az bir kısmının da hastaneye yatırılması gerekebilir. Tavuk çorbası, paça çorbası, portakal, greyfurt, mandalina, limonlu çay, zencefil, ekinezya, kuşburnu, adaçayı, kekik çayı, okaliptus çayı, bal, soğan ve sarımsak grip hastalığına faydalı olan başlıca besinlerdir.

GRİP VE ÖKSÜRÜKTEN 7 ADIMDA KURTULUN!

1- Mümkün mertebe kapalı ortamlardan uzak durun.

2- Kapalı ortamlarda mutlaka maske kullanın.

3- Ellerinizi sık sık yıkayın

4- Odanızı ve evinizi düzenli olarak havalandırın.

5- Sağlıklı beslenin

6- Düzenli uyuyun

7- Bol bol su için ve sıvı besinler tüketin

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