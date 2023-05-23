İlginç keşif: Bilim dünyası şokta, gizli yeteneği buldu! Sıradan bir ev kedisi matematik sorusunu çözdü! Şaşırtıcı

Birkaç ay önce bu haberi duysaydınız, belki de gülüp geçer, 'imkansız' derdiniz. Ancak bugün, sıradan bir ev kedisi, matematiksel problem çözme yeteneğini göstererek bilim dünyasını baştan aşağı sarsıyor. Gizemli ve zeki kedi, Pisi, adını verdikleri hayvan, sahibinin evinde bir matematik dehası olarak keşfedildi.

Bilim dünyası şokta: Sıradan bir ev kedisi matematik problemi çözüyor!

Prof. Dr. Elif Kurtuluş, İstanbul Üniversitesi'nden bir davranış bilimci, Pisi'nin yeteneklerini yakından incelemekte. Kurtuluş, "Kedilerin zekası hakkında yıllardır çeşitli çalışmalar yaptık, ancak hiçbiri, bu derecede bir matematiksel anlayış göstermedi" diyor.

Pisi'nin hikayesi, sahibi bir gece eve döndüğünde başladı. Evindeki beyaz tahtaya karmakarışık bir denklem yazmış, bir an için odadan ayrılmıştı. Döndüğünde, tahtada çözülmüş denklemle karşılaştı. İlk başta şaşkınlıkla karşıladı bu durumu, sonrasında ise bunun evdeki kedisi Pisi tarafından yapıldığını fark etti.

Çalışmalar hız kazanıyor

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Kurtuluş ve ekibi, Pisi üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Kurtuluş, "Şu anda Pisi'yi gözlemliyoruz. Kedilerin bilinen öğrenme ve problem çözme yeteneklerinin çok ötesinde bir yetenek sergiliyor" dedi.

Kurtuluş ve ekibi, Pisi'nin bu eşsiz yeteneğini daha da anlamak için geniş çaplı bir araştırma başlattılar. Bu çalışma, hayvan zekasının ve belki de genel zekanın anlaşılmasında yeni bir sayfa açabilir.

kamudanhaber'in derlediği haberde: Kedilerin, matematik problemlerini çözme yeteneklerini keşfetmek, belki de evcil hayvanlarımızın dünyasına yeni bir bakış açısı getirebilir ifadelerine yer verildi. Bu durum hem evcil hayvanlarımızın bize ne kadar sürprizler sunabileceğini gösteriyor, hem de bilim dünyasında yeni kapılar açıyor.

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