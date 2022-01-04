Öksürük ve gribe doğal çözüm! Evde siz de yapabilirsiniz

Öksürük ve grip uzun süre geçmeyebiliyor. İlaç alsanız da doğru besinlerle bağışıklığı güçlendirmeniz gerekiyor. Peki, öksürük ve grip nasıl geçer?

İyileştiren 3 ballı karışım

Zencefilli bal: Bir tatlı kaşığı bal ve bir çay kaşığı kadar toz zencefil karıştırılarak bekletmeden tüketilebilir.

Tarçınlı ballı ılık süt: 1 bardak ılık süte 1 tatlı kaşığı ya da 1 yemek kaşığı bal eklenir ve iyice karıştırılır, üzerine toz tarçın serpilerek tüketilir. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise sütün ılık olması gerekmektedir. Kaynar süt ile bal karışımı sağlık açısından istenmeyen durumlara yol açabilir.

Karabiberli bal: 1 yemek kaşığı bala 1 çay kaşığı karabiber karıştırın. Yatmadan önce tüketin. Öksürüğü iyileştirir.