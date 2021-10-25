Öksürük için süper ikili

Kış aylarında hastalıktan önce de hastalıktan sonra da kolay kolay kurtulamadığımız öksürüğü geçirmenin birçok doğal yolları var. Bu yazımızda ise sizler için tereyağı ve pekmezle yapılan kür tarifine yer verdik.

Süper ikili tereyağı ve pekmez kürü tarifi

Malzemeler

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı pekmez

Yapılışı

Keçiboynuzu veya üzüm pekmezi kullanabilirsiniz. Bir su bardağı pekmeze yarım çay bardağı içe suyu da katarak bir cezvede kısık ateşte kaynatınız. Öksürük hastalığınız süreklilik kazanmışsa, bir türlü düzelemiyorsa ve kesin tanı, tedavi için mutlaka doktora başvurmalısınız.